山寨店多到逼瘋導航！「土版迪士尼」讓他笑翻　尋路慘照瘋傳

▲山寨店逼瘋導航，駕駛抵達目的傻眼「啥鬼」，網笑：「千萬不要過度依賴導航」。（圖／翻攝自微博）

網搜小組／趙蔡州報導

山寨店被導航當成正確地扯，真的會讓使用者哭笑不得。大陸微博近期有許多網友紛紛上傳碰上的「烏龍導航」事件，像是錯誤的「迪士尼樂園」、「家樂福」等，最後加上「千萬不要過分依賴導航」等，逗趣的畫面也引發許多網友大笑，還有人說「導航其實也沒錯啊，真的是迪士尼，哈哈」。

綜合媒體報導，從網友在微博分享的照片可以看見，原PO明明想要去迪士尼樂園，結果導航卻把他帶到鄉下一個同名稱的詭異地點，鐵皮屋配上簡陋的紅招牌及大紅燈籠，對聯還寫著「為夢想插上翅膀，讓歡樂從此遠航」，畫面讓原PO相當無奈，直呼「這就是我跑幾十公里去的迪士尼樂園」。

▲找家樂福量販店，結果跑到家樂福「雜貨店」、家樂福副食店。（圖／翻攝自微博）

另外也有人分享，他開車開了1個多小時，結果卻跑到冒牌的宜家家居（IKEA）雜貨店，斑駁的招牌配上髒亂的門面讓人不忍直視。還有像是找家樂福量販店，結果跑到家樂福「雜貨店」，想要找漢堡王和肯德基等速食店用餐，結果跑到倒閉餐廳及鋼材店。

其他網友看了照片後紛紛笑「迪士尼還是迪士尼，只不過沒有歡樂了」、「有點常識也不會被導航坑，這種鬼地方，你相信會有迪士尼」、「導航有的時候真的是太坑了」、「缺德地圖為您持續導航，哈哈」、「土味迪士尼，歡快樂無邊」、「雖然導航很好用，但有時候真的要自己認路啊」。

▼網友分享各類「烏龍導航」事件。（圖／翻攝自微博）