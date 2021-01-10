奧利奧變「奧1奧」　央視踢爆山寨食品...網友接棒：看過雷碧

▲央視踢爆雲南當地山寨食品亂象。（圖／翻攝CCTV2）



記者曾俊豪／綜合報導

大陸央視記者近日發現昆明新廣豐批發市場有許多山寨食品，而且全都搶用與大廠品牌食品類似的商標，在食品名稱上玩文字遊戲，但產品品質與味道卻與大廠產品相差甚遠。報導中還出現奇葩的商品名稱，像是士力架變成克力佳、奧利奧變成奧1奧，誇張的是，商家透露這些山寨食品一天可售出上百箱。

報導訪問一位「業內人士」，他表示，山寨食品大致分成兩種，一種是註冊和大品牌食品類似的商標，用迷惑性較強的名稱、廣告詞等吸引消費者，也就是在食品名稱上，用文字遊戲或模仿品牌食品。另一種則是委託代加工企業，模仿產品進行生產，達到「以假亂真」的效果。

▲山寨食品名稱讓人哭笑不得。（圖／翻攝CCTV2）

當地市場監督管理局工作人員段玉飛指出，外形包裝跟其他產品相似，並不能說產品完全有問題，需要進一步的查證才能確定。此外，如果涉及知名品牌的商品，則要有正規的生產廠家向執法部門提交證據材料，才能判定這個產品是否侵犯正規廠家的商標、包裝的專利。

不過，這些「奇葩」的山寨食品，顯然引起大陸網友共鳴，除了報導中「士力架變成克力佳」、「奧利奧變成奧1奧」之外，網友紛紛留言自己看過的山寨食品名稱，像是「 康帥傅」、「粵利粵」、「大個核桃」（原：六個核桃）、「雪磐、雷碧、可日可樂」。

