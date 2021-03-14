「神秘之書」讀一半會消失！耗時8年超狂小說　微縮大師打造封面

▲日本作家森見登美彥長篇作品《熱帶》，提到會消失的神秘之書，封面由日本微縮模型大師田中達也打造。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

「神秘之書」讀到一半會消失，沒有人能讀得完！日本作家森見登美彥創作長篇作品《熱帶》，提到大學時讀過一本同名小說，故事奇妙又有趣，只是還沒讀完，書就神秘不見了。他耗時8年完成這部故事，還說最後反被佈下的迷陣困住，「連我自己都驚呆的奇怪作品！」

森見登美彥寫下「傳說之書」的長篇作品，提到對於讓「書在書中登場」這種奇趣非常著迷，才決定寫出一本關於《熱帶》，書名就是《熱帶》的小說。沒想到一開始寫，就發現這個題材「根本是個大麻煩」。

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故事敘述，陷入寫作瓶頸的作家森見登美彥，在苦惱之際想起了大學時讀過的一本小說《熱帶》，只是還沒讀完，書就神秘消失了，他窮盡了各種方法尋找，包括探訪舊書店、到收藏所有出版品的國家圖書館查蒐、向編輯、朋友四處打聽，都沒有人聽說過這本書。

直到有一天，他意外受邀參加一場名為「沉默讀書會」的神秘活動，與會者必須準備一本帶有「謎題」的書，才遇見了一群同樣讀過但没能讀完《熱帶》的同好，理由不約而同都是「誰知道才讀到一半，書就消失了⋯⋯」。在沉默讀書會中，一位神祕的女性，對執著追尋此書的他說，「能把這本書從頭到尾讀完的人，並不存在。」

▲日本作家森見登美彥。（圖／文藝春秋©Bungeishunju）

森見登美彥說，既然設定這本書是「傳說之書」，就得說明它有什麼被「傳說」的裡由，比如在故事中登場的《熱帶》隱藏了什麼秘密？但每當思考這件事時，「讀書的本質是什麼」、「小說是什麼」、「為什麼要寫小說」這類讓人難以招架的「根源問題」就會不斷湧出。

寫著寫著，他發現《熱帶》成了無法逃脫的迷宮，一旦走入就無法回歸原本的世界。「苦惱時，我甚至強烈感受到《熱帶》這書也在阻止我從中脫逃。雖然是自己動念想寫《熱帶》，最後反而自己被《熱帶》佈下的迷陣困住。」

而他還透露，即使暫時完成了這本書，「但真正意義上的書寫，根本還沒有完。《熱帶》會延續下去。」封面甚至由日本微縮模型大師田中達也特製，重現書中神祕景象。

該書在日本發行後，也引發讀者討論推薦，紛紛說「故事裡還有故事的不可思議故事。雖然篇幅很長，讀了第一章之後就被《熱帶》的奧秘吸引而停不下來，進入森見的廣闊世界，不知不覺就讀完了！」、「這是充滿謎團的神秘故事，完全啟動我的想像力，在閱讀時讓我不由自主進行哲學思考，而且不斷擺脫各種刻板印象。這個作品實在太有趣了，請一定要讀讀看！」、「不可能寫出俯瞰故事全貌的閱讀心得。請大家一定要好好讀一次。」

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