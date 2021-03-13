女大生裸照遭上傳！學霸男嗆「傳給全系學會」　手機門號出賣他

▲學霸男求愛遭拒，散布女大生裸照。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台鐵一名曾姓員工日前透過交友軟體，認識花蓮一名女大生，沒想到雙方起了爭執，他竟然將女大生的裸照散布出去，嗆聲「反正你就身敗名裂」。法院審理後，依照《個人資料保護法》判處曾男1年有期徒刑，同時沒收手機，全案仍可上訴。

判決書指出，曾男2019年3月透過交友軟體，以暱稱「哈」認識了女大生小美（化名），雙方聊得十分開心，還因此取得一張小花的裸照，關係不斷升溫，還一度要一起出去玩。

沒想到，同月28日，雙方起了口角，曾男感到十分生氣，嗆聲「看樣子你不見棺材不掉淚」，揚言要散布小美的裸照，「我直接給系學會所有人」、「裡面一定有討厭你的人」、「讓他們來對付你就好」、「看他們怎麼流傳」、「反正你就身敗名裂」。

曾男後續透過臉書假帳號，向2名小美的女同學傳送裸照，還說「他跟我借錢沒有還，請問你能找到他嗎」，氣得小美當場報警。

▼學霸男求愛遭拒，散布女大生裸照。（示意圖／免費圖庫pixabay）



曾男遭逮後，不斷辯稱「這個人不是我」，檢警於是向交友軟體公司調閱資料，得知曾男的畢業學校系所為「台灣大學電機工程學系」。而交友軟體公司則說，若要使用App，則門號要與帳號綁定，而該帳號綁定的門號，就是曾男出社會後使用至今的門號，加上註冊信箱的帳號開頭，就是該支手機門號的號碼，因此檢警推定，該帳號使用者就是曾男本人。

由於曾男始終不承認散布裸照是他做的，但檢警經過調查，發現臉書假帳號的登入IP位址共有2個，分別為為交通部台鐵管理局、以及台鐵管理局，曾男在台鐵任職，比對帳號登入時間、位址以後，是唯一一個可能登入、且有辦法連續登入的人，加上假帳號註冊的信箱帳號又與曾男的手機門號相同，因此判定假帳號當時是曾男所使用的。

花蓮地院審理後判定，曾男求愛不成，以話語恐嚇小花，還散布小花的裸照，觸犯多條法規，而觸犯多條法規時，要依照最重的量刑，因此依照《個人資料保護法》第41條，判處曾男1年有期徒刑、沒收手機，全案仍可上訴。

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