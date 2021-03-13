　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女大生裸照遭上傳！學霸男嗆「傳給全系學會」　手機門號出賣他

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲學霸男求愛遭拒，散布女大生裸照。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

台鐵一名曾姓員工日前透過交友軟體，認識花蓮一名女大生，沒想到雙方起了爭執，他竟然將女大生的裸照散布出去，嗆聲「反正你就身敗名裂」。法院審理後，依照《個人資料保護法》判處曾男1年有期徒刑，同時沒收手機，全案仍可上訴。

判決書指出，曾男2019年3月透過交友軟體，以暱稱「哈」認識了女大生小美（化名），雙方聊得十分開心，還因此取得一張小花的裸照，關係不斷升溫，還一度要一起出去玩。

沒想到，同月28日，雙方起了口角，曾男感到十分生氣，嗆聲「看樣子你不見棺材不掉淚」，揚言要散布小美的裸照，「我直接給系學會所有人」、「裡面一定有討厭你的人」、「讓他們來對付你就好」、「看他們怎麼流傳」、「反正你就身敗名裂」。

曾男後續透過臉書假帳號，向2名小美的女同學傳送裸照，還說「他跟我借錢沒有還，請問你能找到他嗎」，氣得小美當場報警。

▼學霸男求愛遭拒，散布女大生裸照。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

曾男遭逮後，不斷辯稱「這個人不是我」，檢警於是向交友軟體公司調閱資料，得知曾男的畢業學校系所為「台灣大學電機工程學系」。而交友軟體公司則說，若要使用App，則門號要與帳號綁定，而該帳號綁定的門號，就是曾男出社會後使用至今的門號，加上註冊信箱的帳號開頭，就是該支手機門號的號碼，因此檢警推定，該帳號使用者就是曾男本人。

由於曾男始終不承認散布裸照是他做的，但檢警經過調查，發現臉書假帳號的登入IP位址共有2個，分別為為交通部台鐵管理局、以及台鐵管理局，曾男在台鐵任職，比對帳號登入時間、位址以後，是唯一一個可能登入、且有辦法連續登入的人，加上假帳號註冊的信箱帳號又與曾男的手機門號相同，因此判定假帳號當時是曾男所使用的。

花蓮地院審理後判定，曾男求愛不成，以話語恐嚇小花，還散布小花的裸照，觸犯多條法規，而觸犯多條法規時，要依照最重的量刑，因此依照《個人資料保護法》第41條，判處曾男1年有期徒刑、沒收手機，全案仍可上訴。

►白爛貓限定「卡滋氣炸爆米花」一口接一口停不下來

ET快訊
錢薇娟驚傳病痛纏身　「上廁所像蜘蛛人」蹲都蹲不下去
她靠跳繩1個月瘦6KG　醫證實「加關鍵1動作」鏟肥肉：還能長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女大生裸照遭上傳！學霸男嗆「傳給全系學會」　手機門號出賣他

刑警每天只上班6小時　外出彈鋼琴還能領加班費！同事：忍無可忍

生前最後留言「你不要後悔」！高雄女2樓上吊　警將請下遺體

高雄女上吊男友租屋處！家屬要求「保持現場」見屍：她不可能輕生

快訊／高雄女上吊身亡！男友見屍崩潰報警　現場緊急封鎖

護愛外籍女友「熊抱員警」搶警棍！桃園男遭當街制伏　下場慘了

草草戲劇節舞者突倒地！妻子「以為在表演」　1小時後驚覺人死了

金門靶場火警！「黑煙長城」直衝村落　恐怖空拍照曝光

曳引車橫向駛出！高雄男嚇壞左切撞爆5車　驚悚20秒曝光網全罵爆

看房遭2度性侵！女大生「下面黏黏的」崩潰…房東冷回：要我賠嗎？

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

老翁載妻「一路逆向」騎上中投公路　警鳴笛狂按喇叭...飆10KM攔阻！

眾人騙他施展魔法假裝「消失不見」 萌娃急到哭：我找不到你們！

辣妻客廳脫剩內衣給老公驚喜　公公進門撞見！嚇到逃離現場

外籍男賣場「拒戴口罩」還打人　女遭海K倒地...男子友人竟比YA

女大生環島21天擦333面反光鏡 遇車禍、颱風仍堅持！感動路人

女大生裸照遭上傳！學霸男嗆「傳給全系學會」　手機門號出賣他

刑警每天只上班6小時　外出彈鋼琴還能領加班費！同事：忍無可忍

生前最後留言「你不要後悔」！高雄女2樓上吊　警將請下遺體

高雄女上吊男友租屋處！家屬要求「保持現場」見屍：她不可能輕生

快訊／高雄女上吊身亡！男友見屍崩潰報警　現場緊急封鎖

護愛外籍女友「熊抱員警」搶警棍！桃園男遭當街制伏　下場慘了

草草戲劇節舞者突倒地！妻子「以為在表演」　1小時後驚覺人死了

金門靶場火警！「黑煙長城」直衝村落　恐怖空拍照曝光

曳引車橫向駛出！高雄男嚇壞左切撞爆5車　驚悚20秒曝光網全罵爆

看房遭2度性侵！女大生「下面黏黏的」崩潰…房東冷回：要我賠嗎？

中學五人制／高中重拾足球添信心　四維林銘慧目標拚國家隊

「我忘記，不代表我們沒有曾經相愛」十大陸劇金句至少三刷才過癮

才剛說沒結婚！　《歡樂頌》女星相親突承認當媽「兒子7歲了」

愛莉莎莎消失一個月回歸了！　「剪短頭髮」上山反省：沒有白過

「恐怖殺手病」曝！奪台萬命　6成發現已末期...花最多錢死最多人

烏克蘭軍官酒駕撞戰機！尾翼重創引大火　全機恐報廢

簡廷芮曬女兒「4連拍表情包」！　挑眉＋歪嘴超逗趣…網全爆笑

中學五人制／鳳西學習場上自己思考　拿國女亞軍盼助招生

哈薩克邊防軍機降落大城阿拉木圖　失事墜毀4死…2人送醫

兄弟贏球回主場開幕戰　鄭凱文對決富邦索沙

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

社會熱門新聞

高雄女上吊身亡！男友見屍崩潰報警

刑警每天只上班6小時　彈鋼琴還能領加班費！同事怒炸

最後傳訊：你不要後悔　高雄女上吊亡

學霸男求愛遭拒！竟散布女大生裸照

高雄女陳屍男友租屋處！哥哥接消息崩潰

看房遭2度性侵！女大生「下面黏黏的」崩潰

死綠鬣蜥「放水流掛樹頭」　網紅籲自律遭酸賺點閱

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

戲劇節舞者倒　妻：以為在表演

淡水癌症少年削骨保命　下週摘眼球！醫：否則剩半年

冷眼見女友被開槍推下山成腐屍！他吸笑氣嚇壞：回來了

閃曳引車失控衝對向！駕駛逆撞5車

金門靶場火警　黑煙長城直衝村落

捷運站前出現武裝部隊　陸軍：戰術行軍

更多熱門

相關新聞

最後傳訊：你不要後悔　高雄女上吊亡

最後傳訊：你不要後悔　高雄女上吊亡

高雄市鼓山區13日傳出輕生消息，37歲的宋姓女子在男友租屋處的2樓上吊身亡，嚇得男友趕緊報警。隨著案情進一步偵辦，宋女最後與男友的對話，是告知男友「你不要後悔」。至於詳細案件為何，仍在進一步偵辦當中。

癌末男痛苦呻吟！女友打119竟成鬧劇

癌末男痛苦呻吟！女友打119竟成鬧劇

少婦拍兒子PO群組　裸體全被公公看光

少婦拍兒子PO群組　裸體全被公公看光

98%的男生都會喜歡這樣的女孩！

98%的男生都會喜歡這樣的女孩！

最受男人歡迎的女人都有的4特質

最受男人歡迎的女人都有的4特質

關鍵字：

裸照交友軟體男女

讀者迴響

熱門新聞

高雄女上吊身亡！男友見屍崩潰報警

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

熱依娜寫新歌《愛你》酸爆陳芳語！藏頭詩嗆：傻B閉嘴滾

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

刑警每天只上班6小時　彈鋼琴還能領加班費！同事怒炸

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

福原愛「奧運球拍」送給婆婆！

最後傳訊：你不要後悔　高雄女上吊亡

癌末男痛苦呻吟！女友打119竟成鬧劇

50歲錢薇娟病痛纏身　「上廁所像蜘蛛人」蹲都蹲不下去

遭熱依娜diss反嗆　陳芳語：我看不太懂簡體字

網友靠跳繩1個月瘦6KG！醫證實「加關鍵1動作」還能長高

楊丞琳說張柏芝「拖後腿」　網讚爆：情商高

吃好市多「壽司、烤雞與濃湯」　3人腹瀉送急診

學霸男求愛遭拒！竟散布女大生裸照

更多

最夯影音

更多
「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」
捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面