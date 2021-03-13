正妹女警「陪睡高官」得手1600萬！一審宣判警方秒關切：下架判決書

▲正妹女警狂睡高官，敲詐所得近台幣1636萬元。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

江蘇省27歲的許姓女輔警多年來與許多高官發生關係，接著以「懷孕了」等理由勒索，敲詐所得約人民幣372萬元（約新台幣1636萬元）。沒想到，全案爆發以後，竟有警方高層要求「刪除判決」，企圖封鎖消息，讓許多網友感到案件相當不單純，開始持續關注。

綜合陸媒報導，許姓女子（1994年生）在連雲港市公安局海州分局擔任輔警，2014年3月到2019年4月之間，與9名高階公務員發生性關係，接著再以懷孕、分手補償、買房為由敲詐。

睡過許女的高官們為了工作、家庭與名聲，也不敢聲張事情，只能私底下解決，付了許多金錢。許女也因此得手了約372萬元（人民幣，下同，約新台幣1636萬元）。

許女被起訴後，一審被依照敲詐勒索罪等罪嫌，判處13年有期徒刑，併科罰金人民幣500萬元（約新台幣2166萬元），同時還要追繳違法所得。

▼律師在微博分享判決書內容，秒被警方關切。（圖／翻攝微博）



許女一審判決出爐，北京知名律師張新年將判決分享到網路上，沒想到竟然接到警方的關切電話，希望能把判決書「下架」，氣得他回罵了一頓。

據了解，由於許女不服判決，提起上訴，目前案件仍在二審審理當中，全案仍待判決。不過，這也讓大陸網友相當傻眼，為何判決書發出，被警方要求下架，且這些高官到底哪來的錢能夠被勒索，對此提出許多質疑。

至於這件案子的進展為何，陸媒指出，目前有關單位都閉口不談，不曉得是否是因為後續再牽扯出更多案情，所以才拒絕回覆。此外，有網友拿出一張正妹的自拍照，指稱「這就是那名女警」，但陸媒後續披露，該張照片並非女警本人。該名女子後續也拍影片澄清，她並非女警，不要亂用照片。

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▼女子發文澄清，女警新聞裡的照片是她，但她並非女警本人，而是照片遭到盜用。（圖／翻攝微博）

