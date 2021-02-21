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她真的是女警！屏東警宣傳照「甜美酒窩妹」　高顏值讓網友失焦

▲屏東縣警局拍警政署8合1新一單搞定宣導的萬丹分駐所警員林孝芸 。（圖／屏東縣警方提供，以下同）

▲屏東縣警局拍警政署8合1一單搞定宣導的萬丹分駐所警員林孝芸 。（圖／屏東縣警方提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為簡化報案流程及整合各類表單，減少民眾對警察機關受理案件索取不同單據有疑問，警政署整合現行受理報案刑案三聯單等8種單據，並自2月22日上午9時起啟用試辦。屏東警方找來萬丹分駐所警員林孝芸拍照宣導，由於她長相甜美，又有兩個酒窩，屬於高顏質美女，經披露後，有網友以為她是警方邀請來的臨時演員，在網路引發話題。警方表示，她是特考班的警員，先前也曾上過警政署電子月曆，是「如假包換的警察」。

屏東縣警局拍警政署8合1新一單搞定宣導的萬丹分駐所警員林孝芸 。（圖／屏東縣警方提供，以下同 ）

▲警員林孝芸。

警政署警政署整合現行受理報案的刑案三聯單、失車四聯單、遺失物、失蹤人口、身分不明、違反社會秩序維護法、兒少性剝削擅離安置及其他案類，統一為「受（處）理案件證明單8種單據，3月1日正式實施。未來報案證明格式統一，讓民眾能「一張表單，權益心安」。

試辦期間，屏東縣政府警察局找來顏值高的萬丹分駐所警員林孝芸拍照宣導，經披露後成為網路話題。有網友還笑說「她美到會讓主題失焦」。

警方表示，林孝芸是中部一間大學畢業，於2015年參加警察特考班，結訓分發屏東分局萬丹分駐所服務迄今4年，家住屏東，目前還未婚。

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