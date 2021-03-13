「UFO」出沒台北士林！金黃色光芒灑落　網看照片嗨翻：快去朝聖

▲士林區驚見小幽浮。（圖／網友授權引用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

近來天氣漸漸回暖，太陽也悄悄探出頭來，一名網友經過台北市士林區的高架軌道下方時，意外發現幽浮的身影，原來是因為陽光照射的關係，小小的幽浮圖案印在地板上，還有著金黃色的光芒，看起來相當可愛，照片曝光後，引起許多網友討論，「好酷喔！被你發現了」。

網友在臉書「路上觀察學院」發文，當時士林區中正路灑下金黃色的光芒，原PO站在馬路對側，望向士林捷運站1號出口，突然發現地板上出現小幽浮。原來是因為太陽由東往西移動的過程中，陽光由南往北剛好照射到捷運兩條軌道中間的一條小縫，在地板才會出現幽浮的圖案。

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▲有網友說，將圖片倒過來看更像。（圖／網友授權引用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

有趣的是，陽光從軌道中照射下來，光影由寬到窄，就像是幽浮發射出的光芒。照片曝光後，許多網友大讚「拍得真好」，「歡迎蒞臨士林」、「他們已經進駐衡山指揮所了」、「就是那道光」、「這是來接我回家的光呀」、「該去士林朝聖了」。

不明飛行物體（UFO，幽浮）是指不明來歷、不明性質，漂浮及飛行在天空的物體，意指是只要在觀察者眼中看不清，或無法辨認的不詳物體都稱為UFO，很多人將UFO視為等同於高科技或外星文明的飛碟，然而，多年來一直是個謎，外星人、幽浮的存在與否，也都眾說紛紜。