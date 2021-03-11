　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

以為是賽道！竹北神奇路口「狂塞10個號誌燈」　在地人曝原因

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲也太多紅綠燈了吧！（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

這麼多紅綠燈也太浮誇了吧！一名男網友行經新竹竹北的中華路段時，眼前除了有滿滿的小轎車外，視線往上移一些，居然還一次看見10個號誌燈，讓他哭笑不得。照片曝光後，隨即引發熱議，有網友就回應，「只能說，這個路口什麼事都發生過」、「10個紅燈，各自表述」。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」上發文驚呼，「這路口有複雜到需要10個紅綠燈嗎？」從他PO出的照片可以見得，在竹北的中華路段上，居然有高達10個號誌燈，且還都剛好是紅燈，離奇景象讓人忍不住噗哧一笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更特別的是，這10個號誌燈中，光是「直行專用號誌」就有6個，雖然設置了以後應該真的能讓駕駛用路更安全，不過忽然放眼望去，還是會覺得有點眼花撩亂。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「完全沒有藉口可以說沒看到號誌燈」、「好像在玩賽車」、「開車熟門熟路的人可能只會看自己要走的車道，但對初來乍到的人來說，應該會看到眼花」、「一級玩家」、「越多越複雜」、「這是Ctrl+C、Ctrl+V嗎」、「這樣就不會有人藉口說太陽光反射看不到紅燈」、「跑跑卡丁車」、「F1現場」、「竹北賽車場來了」。

此外，還有在地人解釋裝設這麼多號誌燈的原因，「這路口常常有車禍翻車，沒有辦法」、「每天上、下班都要經過這個路口，還沒裝這麼多紅綠燈時，經常看到車禍」。

ET快訊
快訊／Junior認了分手7年空姐女友！半年前才同遊淡水
這4種關係「最容易外遇」！　網同感：真的最會發生
罔腰穿小可愛跨坐男友　網狂盯腹部：恭喜卸貨
無印良品「史上最多商品降價」！　比日本還便宜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

奈良美智特展禁攝影原因曝！精密佈局入口　空間也是創作一部分

到帛琉確診新冠能返台？新光醫院：無症狀、輕症可在當地治療

311地震10周年！林佳龍貼「這首歌」大讚：無情天災看台日友誼

最討厭台灣哪一點？網一面倒狂指「2問題」：真的好糟

造句練習「不僅…還…」差點毀清白！人父3白眼：還好有檢查

以為是賽道！竹北神奇路口「狂塞10個號誌燈」　在地人曝原因

4種可能外遇的關係！她曝「職場」最會擦槍走火　網：真的容易發生

高雄鐵板燒店誤開500萬發票！急發尋人啟事　國稅局曝解套方法

瑞典醫自揭打AZ疫苗同事集體病假　指揮中心：台灣醫護採分批接種

媽幫IKEA獅子洗澡！烘乾變「Q毛綿羊」超爆笑　女兒泛淚：牠不喜歡

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

日月潭底「清朝遺跡」因乾旱現身　 黃家土地糾紛浮現！官司數10年

長腿正妹「對尬2警」醉男友超盧　她轉身霸氣怒喊：你給我安靜！

奈良美智特展禁攝影原因曝！精密佈局入口　空間也是創作一部分

到帛琉確診新冠能返台？新光醫院：無症狀、輕症可在當地治療

311地震10周年！林佳龍貼「這首歌」大讚：無情天災看台日友誼

最討厭台灣哪一點？網一面倒狂指「2問題」：真的好糟

造句練習「不僅…還…」差點毀清白！人父3白眼：還好有檢查

以為是賽道！竹北神奇路口「狂塞10個號誌燈」　在地人曝原因

4種可能外遇的關係！她曝「職場」最會擦槍走火　網：真的容易發生

高雄鐵板燒店誤開500萬發票！急發尋人啟事　國稅局曝解套方法

瑞典醫自揭打AZ疫苗同事集體病假　指揮中心：台灣醫護採分批接種

媽幫IKEA獅子洗澡！烘乾變「Q毛綿羊」超爆笑　女兒泛淚：牠不喜歡

「日系運動車款」賽道亂鬥！ZX-25R空降250cc級距馬力王者

雲林「防災士培訓」開訓　李鴻源受聘顧問協助推廣防災

奈良美智特展禁攝影原因曝！精密佈局入口　空間也是創作一部分

味全龍成「首進駐北市職棒隊」　蔡炳坤盼創造3贏「活絡商圈」

黃捷批國民黨想重啟核四「可惡至極」　罷捷團體酸：監督在野黨？

日網友票選希望重製Sony PS上發行遊戲排行　《最終幻想》系列僅獲第三

你在幹嘛！「偷肉現行犯」桌邊被抓到　海豹小眼神求原諒

隋棠、許瑋甯「撞鞋大戰」超養眼！　下衣失蹤狂曬名模級美腿

味全龍登場！《全民打棒球 Pro》改版更新推2VS2即時對戰系統

樂天桃猿安排開季名單　曾總點名2年輕野手

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

長髮妹坐博愛座被嗆：妳滿55歲了？

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

福原愛已輸！網指1關鍵：江大獲全勝

雙馬尾嬌小正妹開大卡車！網友神出她IG

小6被羽球隊女大生教練「吃掉」　鳳梨得意：不小心就乾柴烈火

鳳梨酥被陸棄單　微熱山丘回應了

金融高層父母離婚　鳳梨獄中寫信給媽

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

女大生門打不開！鎖匠解鎖揭真相　網：快搬走

正妹老師「渾圓形狀」被看光　網狂噴鼻血

更多熱門

相關新聞

房仲轉型開發商再添一例　新竹養生宅稱賣9成「堅持不洩價」

房仲轉型開發商再添一例　新竹養生宅稱賣9成「堅持不洩價」

房仲品牌轉型發展商，繼信義房屋在雙北、大陸兩岸推案，台灣房屋集團也在新竹買地打造「亞洲健康智慧園區」溫泉養生宅，建案內有溫泉、護理師的健康管理，總開發金額60億元，預計2年後完工，台灣房屋集團總裁彭培業期望台灣房屋可以變身銀髮經濟領航員。

國道拖板車追撞！1車自15m高架橋墜地

國道拖板車追撞！1車自15m高架橋墜地

新竹情侶訂餐不接電話　外送員爆氣「不送了」

新竹情侶訂餐不接電話　外送員爆氣「不送了」

買便當被警察插隊　神暖結局網推爆

買便當被警察插隊　神暖結局網推爆

六路口號誌換圓燈　駕駛變木頭人不敢動

六路口號誌換圓燈　駕駛變木頭人不敢動

關鍵字：

中華路新竹竹北路上觀察學院號誌燈紅綠燈

讀者迴響

熱門新聞

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

福原愛出遊高帥男起底！

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面