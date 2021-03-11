以為是賽道！竹北神奇路口「狂塞10個號誌燈」　在地人曝原因

▲也太多紅綠燈了吧！（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

這麼多紅綠燈也太浮誇了吧！一名男網友行經新竹竹北的中華路段時，眼前除了有滿滿的小轎車外，視線往上移一些，居然還一次看見10個號誌燈，讓他哭笑不得。照片曝光後，隨即引發熱議，有網友就回應，「只能說，這個路口什麼事都發生過」、「10個紅燈，各自表述」。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」上發文驚呼，「這路口有複雜到需要10個紅綠燈嗎？」從他PO出的照片可以見得，在竹北的中華路段上，居然有高達10個號誌燈，且還都剛好是紅燈，離奇景象讓人忍不住噗哧一笑。

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更特別的是，這10個號誌燈中，光是「直行專用號誌」就有6個，雖然設置了以後應該真的能讓駕駛用路更安全，不過忽然放眼望去，還是會覺得有點眼花撩亂。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「完全沒有藉口可以說沒看到號誌燈」、「好像在玩賽車」、「開車熟門熟路的人可能只會看自己要走的車道，但對初來乍到的人來說，應該會看到眼花」、「一級玩家」、「越多越複雜」、「這是Ctrl+C、Ctrl+V嗎」、「這樣就不會有人藉口說太陽光反射看不到紅燈」、「跑跑卡丁車」、「F1現場」、「竹北賽車場來了」。

此外，還有在地人解釋裝設這麼多號誌燈的原因，「這路口常常有車禍翻車，沒有辦法」、「每天上、下班都要經過這個路口，還沒裝這麼多紅綠燈時，經常看到車禍」。