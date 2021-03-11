起火前爺爺突然肚子餓！孝孫急出門買宵夜　拎著回家卻悲見焦屍　

記者黃宥寧／台北報導

北市社子島87歲李姓爺爺，11日凌晨因肚子餓，請孫子出門幫他買宵夜，說完就躺在沙發上睡著，豈料家裡突然起火，爺爺因高齡行動不便，等待消防員滅火後，卻發現他已成焦屍，孫子接到通知不敢置信。目前爺爺遺體暫置殯儀館，孫子11日下午回火場清理物品，遺憾的是東西幾乎全被燒毀，他也堅強的說，「不需要社會救助，會靠自己。」

北市士林區11日凌晨0時許，延平北路九段一間平房突然冒出大火，屋內老翁因行動不便，逃生不及當場慘被燒成焦屍。警消獲報趕抵，鋪設水線入內救災，同時通知老翁孫子到場，見到阿公慘死，不敢置信才剛出門竟然會發生這種事。

跟李爺爺有30多年交情的王姓鄰居說，李翁從木工退休，兒子早已過世，平時跟孫子感情較好，都靠孫子照顧；李翁是三級貧戶，社會局1周3次派社工到李翁家予以生活上輔助、關心；附近住戶都知道李翁情況，常有多的食物就送給李翁。

▼社子惡火，三級貧戶老翁卻燒成焦屍，孫回家崩潰。（圖／記者游宗樺攝）

李翁的27歲孫子11日下午回到火場檢視，發現衣物均已燒毀。他說父親早逝，父母親離異，有聯絡的親人只剩爺爺；本來他在南投做工，但因爺爺高齡，很希望他可以回家陪伴，今年1月才搬回台北跟爺爺住。

昨晚爺爺跟他說肚子餓，他便立刻出門到士林夜市幫爺爺買宵夜，離家時爺爺還躺在客廳睡覺，豈料出門途中卻接到鄰居電話，表示家裡失火，趕回家看見消防員抬出1人，發現是爺爺，但已不幸往生。

李姓孫子說，家裡是用鐵皮磚蓋成，空間不大，客廳離家門也不遠，逃生動線應該相當充足，但爺爺或許是年邁行動不便，走路一拐一拐，或是有被嗆傷，才錯失逃生機會。

李孫收起淚水堅強表示，自己不需要社會救助，將會一個人努力過好生活，靠自己能力堅強活下去。至於確切起火原因，有待後續調查釐清。