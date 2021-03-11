「最短命教育部長」吳茂昆涉侵占東華大學專利權　不起訴原因出爐

▲教育部前部長吳茂昆與學生私下成立「師沛恩」生技公司，違法侵占東華大學專利款項涉嫌利用職務詐取財物。（圖／ETtoday新聞雲）

記者黃宥寧／台北報導

吳茂昆2012年起擔任國立東華大學校長，於2015年3月間，與翁姓教授等人申請「綬草粗萃取物之功效應用專利」，依規定專利申請人需填東華大學，吳等人因台灣非專利締約國，竟將專利申請人登記為自己在美國生技公司，轉向東華申請補助台幣76萬餘元，遭控詐欺取財、背信。士林地檢署偵結，認為吳僅是想快速取得專利並無詐欺取財，予以不起訴處分。

不起訴內容指出，吳茂昆於2012年1月23日至2016年1月22日擔任東華大學校長期間，與翁姓教授及開設生技公司的謝姓董事長、史姓總經理認為綬草有醫藥功效價值，並且由謝、史負責研究，而吳茂昆負責籌措研究經費。

2013年7、8月間，實驗獲得具體成果，發現綬草萃取物可抗發炎、抗肝纖維化、及抗氧化（簡稱第一代綬草發明），有顯著功效，四人認為該研究有產業利用價值，決定向美國及我國申請專利，只是東華大學「國立東華大學研究發展成果及技術移轉管理實施辦法規定，專利及智慧財產權申請人必須指定東華大學。

吳等人當時依規定填寫，委任萬國法律事務所辦理，2014年3月6日、24日分別向美國商標局、我國智財局申請，因申請經費昂貴，吳等人依規定向東華提出專利申請費用補助。

▼吳茂昆等人發現綬草有醫藥功效價值，並向東華大學申請補助經費。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

2014年6月，謝、史兩人發現綬草萃取物可治療傷口癒合、免疫系統（第二代綬草發明），四人發現第二代發明比第一代更有產業價直，決定針對此一新發明另外申請專利權保護。

豈料4人申請專利因並非PCT締約國之國民或居民遭駁回，並限期於通知後兩個月內補正。外國專利事務所8月間建議，可在美國成立公司，以該公司為申請人之方式補正PCT申請人之適格，待PCT進入國家階段，該美國公司取得各國之專利權後，再以專屬授權之方式將系爭專利權授權予東華大學。吳茂昆等人遂與美國友人合作，9月間在美國成立師沛恩公司（檢方查出，該生技公司四人均有持股），東吳大學也核准經費。

吳等人雖有違反東華大學研發和技轉辦法，但根據當初申請書面資料就已得知卻有變更申請人為美國公司事實，顯見翁茂昆並無刻意隱瞞此事，加上吳確實積極取得專利卻為了思考所產生的高額費用。

對此檢察官認為吳茂昆等人無意圖詐欺取財，更沒故意損害東華大學，也無積極證據足認4人有為自己不法所有的詐欺取財犯意，故對吳等4人處分不起訴。

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬 科技董座：我很想和解...

鳳梨遭詐70萬：偶不是笨蛋 曝「水產女大亨」背景...她是垃圾！

兩大明星商品人氣爆棚