重劃區愛車消失！她堅稱「不可能記錯」...警下個路口找到秒打臉

▲台中女記錯車輛停放路口，真相曝光警傻眼。（圖／台中市警察局提供）



記者邱茀濱／綜合報導

台中市建國北路為地貌相近的重劃區，時常傳出民眾記錯停放地點而誤以為車輛遭竊的烏龍。一名謝姓女子報案車輛遭竊，警方到場時她還堅稱「車子一定被偷，我不可能記錯路口！」沒想到隔不到3分鐘，員警就在500公尺的下個路口，順利找到她的愛車。

台中市警察局第三分局勤工派出所員警黃維毅、簡永昇，9日傍晚值勤時，獲報前往建國北路協助處理民眾汽車疑遭竊案。由於該區地景相近，警方還再次確認謝女車輛的停放位置及車號。

「我的車子一定是被偷走了，我絕對不可能記錯路口！」謝女堅稱她確定有將車子上鎖。為求謹慎的員警，先後查詢了拖吊場和警用系統，但都沒發現。沒想到不到3分鐘，警方就在距離500公尺的下個路口，順利找到謝女的愛車。

眼見愛車好好地停放在該處，謝女深感愧疚地表示，附近街景太相近，自己真的記錯路了，並對員警熱心服務的態度表達感謝。警方提醒民眾有時記憶並不可靠，停放好車輛可能因長時間、車輛多、地景相近等，而發生記憶模糊的窘境。

最後，警方建議，民眾停放好車輛，可透過手機拍照留存的方式，拍下位置及周遭環境，幫助回想並加速找到愛車，以避免事後苦尋不著車輛的困擾。