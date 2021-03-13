金牛年增進財運多拜「土地公、黃財神」！你適合拜什麼神一次看

文／湯鎮瑋老師

在台灣宗教多元，人們擁有宗教信仰的自由，能各自選擇適合自己的宗教信仰，在了解其內涵之時，不盲目崇拜而依當下需求實踐，才不致迷信讓生活本末倒置。台灣普遍以民間信仰、佛教和道教居多，去寺廟拜拜，已成為許多人日常生活的一部分。拜拜是門學問，相信許多人會有疑惑：我到底適合拜什麼神明或菩薩？其實不管拜任何神明或菩薩，都沒有限制，只要有一顆虔誠且善良的心，相信都能獲得祂們無量的加持和護佑。

二〇二一辛丑年，地支丑土，五行屬土，俗話說：「有土斯有財」，在牛年想要增進財運，可以多拜土地公和財神；想要祈願或撫慰心靈，可以拜觀世音菩薩。

▲許多人會到寺廟拜拜祈福。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



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土地公



土地公是民間信仰的地方守護神，又稱為福德正神、土地伯、土地神、土地爺等，是與人們生活最息息相關的神祇。土地公為鄉里之神，可保佑農業收成，也可以保佑生意人事業順遂，亦可護佑出外旅遊者平安順利。一般民眾會於農曆的初一、十五前往住家附近的土地公廟拜拜祈福，公司行號及店家則會選在農曆初二、十六到附近的土地公廟祭祀，祈求生意興隆！

黃財神

藏名臧拉色波，是寶生佛所化現，為五姓財神之一，諸財神之首，因身相黃色，故稱黃財神。

黃財神是佛教密法的護法神祇，掌管無盡財庫，是諸財神領袖。其本尊形象肚大身小，雙手有力，右手持摩尼寶珠，左手輕抓口吐珠寶的吐寶鼠，頭戴五佛寶冠，身著天衣，藍色蓮花及珠寶瓔珞作嚴飾，胸前掛烏巴拉念珠。左腳曲、右腳輕踩海螺寶，以如意坐安坐於蓮華月輪上。

觀世音菩薩



不論在佛教、道教和民間信仰中，觀世音菩薩是極為重要的存在，意為「觀察世間音聲覺悟有情」，《妙法蓮華經》中的〈觀世音菩薩普門品〉：「若有無量百千萬億眾生受諸苦惱，聞是觀世音菩薩，一心稱名，觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脫。」觀世音菩薩象徵救苦救難，亦是慈悲和智慧的化身，當人有任何祈求，只要誠心念誦佛號，可以消災解厄，趨吉避凶。

▲觀世音菩薩（圖／取自免費圖庫Pixabay）



增福添壽保平安：

「健康」是一切的財富，擁有健康才能好好生活；要保持規律的生活習慣並多運動，讓身體保持最佳狀態，可免於病痛侵擾，若是想要提升自己的健康運勢，或是替家人增添福壽保平安，除了風水上的布局祛擋病符煞氣，也可以向諸佛菩薩祈願自己或家人健康平安，匯集祥瑞之氣。

藥師佛



全稱是藥師琉璃光如來，與本師釋迦牟尼佛、阿彌陀佛並稱「橫三世佛」，亦稱三寶佛，為東方淨琉璃世界的教主。常持誦藥師佛心咒，可以消災病散、健康長壽，使一切苦難眾生悉得安樂。

藥師佛形象為全身藍色，相好莊嚴，左手持缽盛滿甘露，右手持訶梨勒果（訶子藥）。

▲拜拜是門學問。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



長壽佛



全稱是聖無量壽智決定光明王如來，是福壽吉祥的象徵，能除短命夭折之難，增延壽命滿至百歲。長壽佛肌膚紅色，盤髮成髻戴五佛寶冠，上穿天衣，下著綢裙，身佩珍寶瓔珞，具足一切報身佛的種種莊嚴，雙手結禪定印於膝上，托長壽寶瓶，雙足以金剛雙跏趺安住於蓮花月輪上。

綠度母



觀世音菩薩的眼淚化現為二十一度母，協助觀世音菩薩，日夜救度眾生有情，立下無量功德，是藏傳佛教中深入人心的菩薩。其中綠度母是所有度母的主尊，形象身為綠色，慈容，半跏趺（左腿單盤，右腿向下舒展）坐於蓮花座上，頭戴玉佛寶冠，上身飄幡為衣，下身重裙內長外短，頸掛珞珠兩串，雙手持花枝；戴耳環、手釧、肘釧、手鐲等裝飾，以示莊嚴。綠度母心咒具足一切息、增、懷、誅之功用，有著廣大的慈悲心，消除一切眾生的煩惱痛苦，滿足一切眾生祈願，使眾生延年益壽、事事如意平安。