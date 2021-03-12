用水大戶1度水只收12元！　民眾黨籲：調整水價、重新分配水資源

▲民眾黨要求推動水價合理化。（圖／翻攝民眾黨臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

全台水情嚴峻，已衝擊台灣半導體產業。對此，民眾黨立委蔡壁如、 高虹安、 賴香伶12日舉辦記者會，呼籲政府重新檢視水資源分配，合理調整水價，以科學、專業來解決缺水問題。

高虹安表示，缺水的真正問題，在於政府對於實際用水流向毫無掌握 ，導致水權統計過時、分配不合理，也因此每次缺水時都只能喊一些治標不治本的計畫，政府應該回歸科學專業的態度，全面檢視水資源分配。

賴香伶指出，根據台灣自來水公司報告，每月使用50度以上的用水大戶只佔5%，卻使用高達41%的用水量；目前台灣平均水價約11元，一般20度以內用戶一度7至9元，工業大戶一個月用3、4萬度，一度卻只收12元，兩者只差3元差距顯然不合理。

民眾黨認為，台灣各項民生資源如油價、電力，都會隨著成本調漲，水價27年來卻只有台北市政府調過，政府應盡速盤點台灣水資源分配狀況 ，並制定出新的水價調整機制 ，在不影響民生及小規模營業人的情況下，讓高耗水的大戶來付出合理的價格。至於級距、費率如何設定，就交由水資源相關主管機關判斷。

蔡壁如表示，政府除了全面盤點地面水、伏流水、地下水的利用，和海水淡化、再生水等新型態水資源外，也以台北市水價調整經驗為例，指出2015年北市調整水價並積極處理漏水率，5、6年來平均每年節約用水1825萬噸，認為執政者應當要尊重專業、下定決心、積極和民眾溝通 ，讓水價合理化 ，用經濟誘因來催生節水產業。

此外，民眾黨也將提出《 氣候變遷法 》修法，除了溫室氣體減量管理，也會納入更前瞻的「調適」專章，包括政府對於抗旱的超前部署，希望讓「水情告急」不會成為台灣常態。