不便稍解！羅東「光榮路橋」階段性開放　26噸以下車輛可通行

▲▼羅東光榮路橋再階段性開放，15日起總重26噸以下車輛可通行。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

交通不便稍解！羅東鎮轄光榮陸橋是羅東鎮主要聯絡道路，2020年24日凌晨橋下資源回收場發生大火，橋底面水泥多處因高溫剝落、鋼筋裸露，只放行雙向外側小車，並將於15~16日將紐澤西護欄移除以開放4車道，及限制總重26公噸以下車輛通行，屆時將配合實施臨時交通管制，羅東鎮公所表示，俟完成橋梁結構補強後開放全面通車。

2020年24日2時35分許，羅東鎮光榮路橋下的羅莊社區資源回收場，突竄出濃煙大火，因現場堆積大量易燃物，火勢一發不可收拾，雖警消全力灌救，仍燒了90分鐘多，才於4時許撲滅火勢。但大火高溫，造成橋底面的水泥多處崩裂剝落，連帶鋼筋也裸露，基於安全，24日上午進行封橋。

羅東鎮公所委託結構技師檢測，經評估後，羅東鎮公所於25日中午暫行開放橋樑雙向外側單一車道，僅供小型車行駛，內側車道實施封閉管制，並禁止大型車輛通行。

羅東鎮公所指出，經委託台灣省結構技師公會辦理鑑定評估，因橋梁結構尚未補強完成，目前僅開放總重量26公噸以下車輛通行，公所也將於15~16日，將紐澤西護欄移除，以開放4車道並限制總重26公噸以下車輛通行，屆時將配合實施臨時交通管制，影響該路段交通，請用路人配合體諒，俟完成橋梁結構補強後開放全面通車。

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