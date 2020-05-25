提高生育率　羅東鎮公所規劃每月給3千「幫養育新生兒2年」

▲羅東鎮長吳秋齡鼓勵鎮民「增產報國」，目前規劃每月給3千元幫養育新生兒2年，及新建一棟托嬰與托育資源中心多功能館（圖紅長方形）。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

重視婦幼相關福利的羅東鎮長吳秋齡，為鼓勵鎮民「增產報國」，目前規劃每月給3千元幫養育新生兒2年，及新建一棟托嬰與托育資源中心多功能館，以滿足各種家庭育兒需求。

羅東鎮公所表示，鎮長吳秋齡就任以來就特別重視婦幼相關福利，目前持續開辦有產婦營養補給費補助計畫，補助額度為每胎1萬元。至今累計共有5千156人次申請，補助金額高達4千7百多萬元。

除了對產婦的營養補給費外，目前鎮長吳秋齡也正規畫開辦新的福利：0-2歲新生兒營養補給費補助計畫，此項政策規劃完成後將送請代表會審議通過後實施，以提升羅東鎮的婦幼福利。

目前規劃每個月每個符合的新生兒給予營養補助費3千元，希望能減輕家庭負擔，增加嬰幼兒營養均衡、健康成長，並藉此鼓勵生產，提高生育率。

另為完成育幼政策一條龍的服務，公所已於鎮內尋得合適的土地─位於成功國小內的一塊鎮有土地，並已完成評估規畫，預期新建一棟托嬰與托育資源中心多功能館，開辦羅東鎮公共托育中心，內含親子館及設立嬰幼兒物資交流中心，以滿足各種家庭育兒需求。

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