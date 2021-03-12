對抗米崙斷層帶！花蓮市新興路將「連接台9線」　疏解上下班車潮

▲▼新興路支線段連接新興路及台9線間的新闢道路，通車後能帶來更加便捷的行車路線。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「花蓮市新興路景觀改善及興闢工程」支線連接中興路段可望在本月底前開放通行，目前正施作人行道磚收尾填砂及夯壓作業、優化標誌與標線設施及後續路面清潔整理，花蓮市長魏嘉賢特別前往會勘關心工程進度，期盼能順利在預定時間內開放通車。

魏嘉賢11日上午與行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、花蓮市民代表會勘查瞭解工程進度，由內政部營建署北工處東工組組長鄧志光說明「花蓮市新興路景觀改善及興闢工程」的施工情形，與會貴賓包括花蓮市民代表會主席蘇美珠、副主席李振瑋、市民代表及相關里長累多人均到場關心。

該工程計畫路段主線長996公尺、支線段長489公尺，全線均開闢為25公尺寬，雙向四車道及人行道，其中支線段是連接新興路及台9線間的新闢道路。相信全線通車後能為當地民眾帶來更加便捷的行車路線。

▲▼花蓮市長魏嘉賢前往會勘工程進度。

魏嘉暨表示，由於支線工程路段包括花蓮高工及陸軍二支部的部分土地，在開工後協調花蓮高工自行拆除圍牆，另外陸軍二支部營舍的代拆代建工程也已在去年完成，感謝多方單位的溝通協調合作，包括內政部營建署、花蓮縣政府、花蓮市民代表會以及花蓮高工與陸軍二支部，才能確保新興路的施工品質及提升道路的安全與便利，相信對花蓮在地居民而言將是一次非常有感的公共工程成果。

魏嘉賢特別強調，感謝花蓮縣政府的大力支持，傅崐萁前縣長以及徐榛蔚縣長都在地方配合款上給予市公所相當大的協助，才能促成本次工程的順利執行，讓花蓮民眾能夠享有更加優質的道路工程。

花蓮市民代表會主席蘇美珠也率領代表會同仁向工程單位致謝，她提到，作為民意代表要替每一位市民朋友向規劃單位、執行單位致上最誠摯的謝意，雖然工程歷經0206地震的影響導致延後，但這條連接花蓮市區及美崙地區的新興路支線段對許多民眾非常重要，也能有效疏解上、下班尖峰期間市區道路塞車問題。

據營建署北區工程處東工組表示，本工程因0206 地震，地面有隆起位移現象，考量工址位於米崙斷層帶，原設計擋土牆恐無法承載，辦理變更設計加大檔土牆底座並新增永久性水土保持設施及配合軍區現況高程等現況調整，致原總工程預算增加及完工日期延後，希望市民能夠體諒，也會儘快開放支線路段的通行。

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