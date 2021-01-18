台東返鄉專車購票更便利！納台鐵系統銷售　15日起網路訂購

▲週末一早已有台東鄉親到台北車站櫃台買票。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東返鄉專車售票自今年春節起納入台鐵購票系統銷售， 並於15日凌晨開放網路訂票，台東縣府交通及觀光發展處賴宣愷科長日前赴台北火車站致贈關山米乖乖及精燉肉燥紅藜泡麵給台鐵局表達謝意。



台東縣政府交觀處處長余明勳表示，今年大幅改變返鄉專車售票方式，為考量民眾可能於訂、取票方式、購票資格、班車資訊、乘車須知有相關問題詢問，在取票第一個週末假日，特別於台北車站服務台設置諮詢櫃檯，提供專人解答返鄉專車新制售票等各式問題，若有疑問的民眾可於服務時間內至櫃檯諮詢。

▲現場購票鄉親表示，納入台鐵系統銷售後，對購票便利性的提升大大有感。



現場二位到台北車站取票的林小姐及李小姐均表示，每遇過年期間返鄉火車票購買都非常困難，讓台東遊子非常困擾，對於縣府安排返鄉、返工專車，提供更多車票予縣民購買表示感謝與肯定；今年購票方式不再如往年設置專櫃人力售取票，而納入台鐵系統銷售後，對購票便利性的提升大大有感！

▲台東縣府致贈關山米乖乖及精燉肉燥紅藜泡麵給台鐵局表達謝意。





另外，余明勳亦指出，為感謝台鐵局售票人員協助銷售本縣返鄉專車車票辛勞，特別請交通事務科科長賴宣愷代表致贈台東縣限定特產關山米乖乖及精燉肉燥紅藜泡麵給台鐵局，以慰勞辛勤協助售票人員，由台鐵局台北站站長涂維庭代為接受，雙方皆對於本次的合作成果表示滿意。

訂票提醒：

1. 春節返鄉、返工專車車票剩餘票數，請至台鐵訂票系統查詢訂購，或至台鐵局各電腦售票車站洽詢購買。

2. 訂票後請於2日內取票（取票時間會依訂票時間調整，詳請參閱台鐵局規定）及付款（可採線上刷卡臨櫃取票或臨櫃付款取票）。

3. 訂票未取之車票，將回歸訂票系統、台鐵局各電腦售票車站現場，同步開放訂購。

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