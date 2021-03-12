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揹122萬學貸！25歲OL「20年才繳清」放假兼差賣淫　嘆：生活像地獄　

▲▼援交、國中、高中、女學生、賣淫、制服、嫖客、正妹。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲一名OL為還清20年的學貸，讓她覺得生活「像地獄」。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

實習記者閔文昱／綜合報導

不少年輕學子要背負學貸才能完成學業，畢業後還得立刻找工作賺錢還款，沉重的壓力讓人喘不過氣。一名日本25歲的OL，因揹負了440萬日圓（約台幣122萬元）的助學貸款，必須身兼兩份工作，除了在網路行銷公司上班外，假日則下海賣淫，就為了想早日還清學貸。

根據日本《日刊SPA》報導，25歲女子土本由美（化名）目前在網路行銷公司上班。由於她家境並不富裕又是單親家庭，所以當她從靜岡的高中畢業，考上了位於東京都世田谷區的駒澤大學時，就向學生支援機構借貸了每月8萬日元的獎學金和入學金，共借了440萬日元。

當時個性樂觀的她認為，「想去東京的心情非常強烈，等畢業後再還款就好」。沒想到土本由美畢業後，等待她的卻是每個月得還2.6萬日元的還款生活，還款期甚至還長達20年，土本由美無奈的說，「這樣根本就難以結婚」。

▲辦公室OL。（圖／LibreStock提供）

▲背負122萬學貸，讓土本由美無奈的說，「這樣根本就難以結婚」。（示意圖／LibreStock提供）

土本由美表示，因為駒澤大學畢業的學生很難找到高收入的工作，因此她決定假日到風俗店兼職工作，補貼生活所需。3年下來每個月可多賺5至10萬日圓（約台幣1.3萬至2.7萬元），讓他有辦法付出貸款，但她也表示，至今還是有350萬的學貸要還。

而為了省出更多的錢，她甚至得騙同事自己正在減肥，好把午餐錢省下，甚至有1年的時間沒買新衣服，男友也因為她當了風俗小姐而分手。土本由美感嘆道，「畢業之後如果沒有找到好工作，接下來的生活就只能稱之為地獄。」她也提到，過著這種被債務追著跑生活已經讓她失去目標，工作也只是為了還錢，生活品質和人際關係都大打折扣。

▲▼日本上班族。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本約有4成大學生背負學貸，畢業後就得馬上工作還清債務。（示意圖／達志影像／美聯社）

近年來日本家庭受到經濟長期衰退的影響，父母工資下降、家庭儲蓄減少，使得不少學生會求助於「日本學生支援機構」（JASSO），目前日本大學生中就有130多萬人背負著學生貸款，約占在校大學生的四成，大學畢業後借款額為300萬至500萬日元之間。

根據調查顯示，日本的總體消費平均高，但學生畢業後的起薪則相對較低，很多人的起薪不過每個月20萬日元（約台幣5.1萬），實際到手的還可能更低，使得很多日本年輕人抗議政府教育投資不足，令年輕學子背上沉重的學業貸款。

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