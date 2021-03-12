花豹攻擊濺血…女童頭遭啃！綠帽男被咬肩拖走　目擊民眾傻站原地

▲頭戴綠色安全帽的動保人員被咬肩拖走。（圖／翻攝自Youtube）



記者張方瑀／編譯

印度中央邦日前發生花豹攻擊事件，據了解，這隻花豹是從拉拉曼達爾野生動保區（Ralamandal Wildlife Sanctuary）逃出，有一名動保人員在試圖圍捕時遭咬肩拖入大樓內，更有一名女童頭部遭啃，現場畫面也曝光，現場民眾完全不敢靠近。

▲頭戴綠色安全帽的動保人員被咬肩拖走。（圖／翻攝自Youtube）

根據當地媒體Agniban報導，這隻花豹在11日闖入中央邦一處住宅區，在動保人員合力圍捕時，牠突然闖入住家。當時花豹從背後襲擊了一名正在廚房煮飯的婦人，造成背部嚴重撕裂傷，她的丈夫聽到慘叫聲後，也立刻衝來將花豹趕走，自己也受了傷。

▲多人遭花豹攻擊濺血。（圖／翻攝自Agniban）



接著花豹轉移到一處工地攻擊一名女童，當動保人員和女童母親趕到時，竟看到女童的頭顱已經被花豹咬在嘴裡，花豹在眾人合力驅趕才鬆口，女童渾身是血，但幸好撿回一命。

另外一段曝光的影片可以看到，一名頭戴綠色安全帽的動保人員被花豹緊緊咬住肩膀，甚至拖行到建築物內，一時消失在畫面之中，現場民眾也完全不敢靠近。

所幸這名動保人員自行脫困後沒有生命危險，僅肩膀傷勢較為嚴重。目前花豹也在專業人員的圍捕之下，被施打麻醉劑帶回保護區。負責圍捕行動的Utttam Yadav博士表示，叢林內食物不足，加上人類不斷侵入森林，才會造成花豹闖入人類活動區的事件不斷發生。

