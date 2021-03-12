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腰腿痛針灸背部！大媽右肺慘被戳破「剩1半」險送命　醫看傻

▲▼針灸。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲針灸。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱茀濱／綜合報導

針灸扎破肺部導致氣胸的案例層出不窮。江蘇鎮江68歲浦姓女子，過年後時不時感到腰腿痛，決定去針灸治療，未料幾針下去她開始出現胸悶、呼吸困難等症狀，送醫檢查才發現右側肺部被壓縮一半，所幸緊急開刀治療，目前情況已好轉。

據《現代快報》報導，浦女年後總感覺腰腿疼，到醫院檢查發現是腰椎間盤突出，4日下午就去女兒朋友家中開的中醫針灸。師傅當時在浦女腿上插了幾針，15分鐘後又在她右上背插針，她回憶道雖然有隔著厚厚的棉衣，但仍明顯感受到一陣刺痛。

就這樣過了2、3個小時，浦女胸口刺痛狀況越來越明顯，「當時就感覺胸悶，氣喘不上來！」於是立即被家人送往急診檢查。患有心臟肥厚、心房顫動和冠心病支架植入病史的浦女，以為是老毛病心臟病又犯了，但醫生觀看她的心電圖並未發現異常，心衰標誌物也正常。

不過，醫生聽診時發現浦女右側呼吸音低，與氣胸表現很相似，安排完X光檢查後，驚見她右邊的肺部被壓縮到只剩一半，一查原因竟是針灸不當，不小心扎到肺部所引起的氣胸。

「這是一種『肺漏氣』的現象。」醫生解釋，這種現象的產生，是由於肺部內的氣體洩漏到胸腔後，囤積在胸腔又壓迫了肺。而若沒即時得到緩解，浦女將會有「呼吸驟停」的危險。

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