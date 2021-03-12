馬英九引日本「核綠並存」案例　轟蔡政府別再走錯誤的道路

▲前總統馬英九 。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

前總統馬英九11日在臉書上表示，日本是重大核災事故的受災國，但10年來不但重啟核電不廢核，並制定出綠能、核能各占兩成的國家能源戰略，實現「以核養綠，核綠並存」的目標。馬英九12日受訪時砲轟蔡政府該好好檢討能源問題，「不要再走錯誤的道路」。

馬英九表示，10年來，日本的能源政策由「全面廢核」轉為「重啟核電」，藉「以核養綠」提高再生能源占比，達成「核綠並存」的能源戰略目標。日本穩健務實的作法，非常值得借鏡。

對於日本「核綠並存」的案例，馬英九受訪表示，我國條件跟日本非常的相近，都是一個獨立的發電系統，沒有辦法跟別的國家採購電力，在這個時候呢，要把核能廢掉是非常危險的事情。所以早在2015年美國華爾街日報就問了，「台灣是不是在選擇脆弱」，就這個道理。

馬英九說，「我覺得藻礁的問題，其實是個能源問題，政府應該好好檢討一下，不要再走錯誤的道路。」

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