影／韓國瑜訪鳳梨農擬復出？鍾小平分析「這條路」較近

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國民黨主席即將在7月進行改選，除了現任主席江啟臣表態爭取連任，前高雄市長韓國瑜近期也動作頻頻，是否「參戰」受到各界關注。對此，台北市議員鍾小平11日在ETtoday《雲端最前線》節目中直言，不排除韓國瑜會參選黨主席，因為若是要重新復出、返回從政這條路，參選黨主席確實是一條「比較近的路」。

鍾小平指出，對於韓國瑜是否可能參選黨主席，「我認為他有可能選」，因為韓參選黨主席，相較於全體國民的選舉，會比較有機會，「所以他如果想要從政的話，主席是比桃園、台北市長更有機會，因為全民調他很低，黨員支持度比較高」。

面對2024大選，國民黨智庫副董事長連勝文日前拋出「專職黨主席」主張；鍾小平則直言，「他講的話我完全不同意！我們不要考驗人性」，回顧2020年大選，教訓就是黨主席沒有取得總統提名，因此造成傷害，並提了那一份不分區名單，「國民黨至今傷口還未癒合」。

鍾小平也諷刺，不要講一些假仁假義的話，「今天主席就選一個民意高的，他很可能是總統候選人」「我講白一點不是侯友宜就是朱立倫啦！沒有第三個人」。

另一方面，談起近期藻礁公投爭議延燒，民進黨立委林俊憲表示，民進黨的做法已經有比較不一樣了，會很嚴肅、誠懇、謙卑面對這個問題，身為黨主席的總統蔡英文也下令大家要下鄉，廣泛向民眾說明。

他接著說，如今拉到用公投來決定藻礁議題，大家必須有個概念，就是三接蓋了之後，藻礁並不會消失不見，這在馬政府時期就有保護區；而藻礁確實會被破壞一部分，這也是事實，但三接蓋起來後，藻礁在當地有繼續存活、生命存續，這也確定是有的，「所以我才說這是一個選擇題，但民進黨必須很謙卑的來解釋這個問題」。

話鋒一轉，林俊憲直言，國民黨如今將藻礁議題拉到公投，大家別忘記屆時可能將有4個公投一起進行，包含藻礁及重啟核四，「所以我們也要質疑國民黨，做這樣的公投，是否希望用藻礁吸引大家來投公投？拉高投票率、投票人數，看核四公投會不會通過？」

時代力量立委王婉諭提到，包含藻礁或天然氣等部分，政府其實沒有在很大力在做溝通，過去大家有些建議時，也沒有好好理性溝通，因此也希望透過公投，促成公眾討論的空間；而這部分也不應該是環保及能源間的選擇，更不應該是競爭關係，是如何在需求下找到一個最好的方式。

王婉諭進一步說，在能源議題上，好像不要天然氣、要保護藻礁就一定要支持核四，「其實不一定」，長期以來也可以看到台灣在能源議題上的目標，其實都沒有一個很好的數據、分析及研究，所以真正應該看的是未來的能源該如何推動，且在支持綠能開發同時，也要想想是否可用節能的方式，同步進行政策配套。

她強調，應擴大來看整個能源議題該如何進行，以及能源需求、政策是什麼，「而不是用單一事件說，挺藻礁就是變成促使核四發展等，這其實不是政府、執政黨負責任的態度」。

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