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關島安排我駐外人員接種疫苗　「青天白日滿地紅」同框美日國旗

▲▼駐關島辦事處升起中華民國國旗，與美國、日本、帛琉、菲律賓等國並列。（圖／民眾提供）

▲駐關島辦事處升起中華民國國旗，與美國、日本、帛琉、菲律賓等國並列。（圖／民眾提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文執政後，寫下台美關係40多年來最佳狀態，在109年10月我國也在美國政府同意下，恢復駐關島辦事處。有旅居關島的台灣民眾提供《ETtoday新聞雲》關島辦事處大樓外，「青天白日滿地紅」國旗與美國、日本國旗「同框」飄揚的照片，而關島當地醫院也相當禮遇我外交官員，安排他們直接在醫院接種新冠肺炎疫苗，不需到社區接種站。

在2017年時，外交部考量預算調配與人力配置狀況，決定暫停駐關島辦事處的運作；不過，外交部預算自2018年逐年成長，加上台美關係升級成「全球合作夥伴」及太平洋戰略地位的重要性，最後決定在2020年10月恢復設立駐關島辦事處。

事實上，在《台灣關係法》40週年時，蔡英文政府便多次對外強調，台美關係在蔡英文執政之後，逐步迎來台美關係40年來，最佳的歷史時刻。涉外高層表示，蔡英文520就職時，不僅各國友邦，美國更是高規格拍攝祝賀影片，美國對台軍售也已常態化，且在拍板《台灣旅行法》後，美國不同層級高官訪台，都一再證明台美關係確實持續升溫。

近日有旅居關島的台灣民眾提供《ETtoday新聞雲》關島辦事處大樓外的照片，「青天白日滿地紅」的國旗與美國國旗、日本國旗、菲律賓國旗、帛琉國旗「同框」飄揚的景況。

該民眾表示，就他的調查，這應該是中華民國駐美代表處在美國領土內所設的13個館處中，唯一升起國旗的辦事處，在這棟大樓裡除了我國的辦事處，還有日本、菲律賓、帛琉領事館，所以才會出現各國國旗一起飄揚的景況。

此外，該民眾說，他在關島紀念醫院的線民告訴他，關島政府給我外交辦事處所有館員、家屬外交禮遇，安排他們在關島紀念醫院接受新冠肺炎疫苗接種，不用像一般民眾，要去政府設置的社區接種站。

對此，外交部發言人歐江安晚間表示，駐關島辦事處位於關島「國際貿易中心」（International Trade Center）大樓，該大樓管理公司在我駐關島辦事處復處後，比照對於同樣位於該大樓的日本、菲律賓及帛琉等國領事館的待遇，於去年10月20日，在該大樓外懸掛我國國旗，相關做法是大樓管理公司的主動作為。

在美方禮遇我外交人員方面，外交部強調，台美已於2013年簽署新版的「特權、免稅暨豁免協定」，我駐美各處均依照該協定享有相關特權禮遇，協定內容為網上公開資訊。

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