被譏和納豆差不多高的沒名藝人！「時尚F4」男星怒開吉結果曝光

▲（左）陳紹誠有多種身分企業家、教育家、作家、主持人、模特兒，與丁春誠、高以翔、藍鈞天四人被封為「時尚F4」。（圖／記者張一中攝）

記者黃宥寧／台北報導

丁春誠、高以翔、藍鈞天、陳紹誠四人因真人版貴公子形象走紅，被封為「時尚F4」。當中陳紹誠更有顯赫背景，他的祖父為國民黨大老陳立夫。陳紹誠遭一名劉姓男子貼文譏笑「他爺爺有名他自根本不算是個咖甚至酸「和納豆哥差不多高的沒名藝人」。陳憤而提告公然侮辱，士林地院認為劉男的文字足以貶損陳紹誠名譽，處罰金4000元。

陳紹誠於學生時期，曾因好玩拍過台灣的統一企業「茶裏王」以及肯德基「卡布奇諾蛋塔」的廣告，在上海求學時期曾當過許多知名飲料品牌活動主持人以及上海交通大學留學生電台擔任DJ。回台後因受邀出席時尚派對、電視節目，受到新聞媒體雜誌等報導注目，與藍鈞天、高以翔、丁春誠四人被台灣媒體封為「時尚F4」。

2019年5月2日劉男以臉書帳號「Argus」登入後，再於該帳號臉書頁面上，張貼內容為「我的格局和這位曾經是我很知心的朋友，who is過氣又老又肥，自己沒有本事，每天在fb搬自己過世爺爺多了不起，和納豆哥差不多高的沒名藝人不一樣…喔。」

劉男庭訊時矢口否認犯行，辯稱：內文所指「陳紹誠victor Chen 」非「時尚F4」陳紹誠，而是另名在屏東大志行、暱稱陳紹誠之人的壹電視總編輯victor Chen。

但法官又依維基百科介紹，陳紹誠祖父就是國民黨大老陳立夫，且陳紹誠曾拍過廣告、擔任過主持人、電台DJ，並受邀出席時尚派對、電視節目，與高以翔、丁春誠、藍鈞天被封為時尚F4等情，有維基百科證明，核與劉男臉書貼文所指「陳紹誠victor Chen 」的人特徵相符。

法官認為劉男其中「過氣」、 「又老又肥」、「自己沒有本事」、「和納豆哥差不多高的沒名藝人」、等文字均含有輕蔑、貶損之負面評價意味，會令人感到難堪與屈辱，傷及人格尊嚴，影響社會地位及評價，自屬侮辱他人的言詞，審酌後判劉男罰金4000元。可上訴。

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