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扯爆！轉降桃機旅客遭「軟禁機上4小時」　陳玉珍痛批：腦袋進水

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▲▼轉降桃機風波 。（圖／記者林明揚攝）

▲原先要降落在松山機場的旅客，轉降桃機後在機上枯等了4小時。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

一架由華信委由虎航營運編號AE1262、由金門飛往台北的班機，3日早上10點多因受到哈格比颱風外圍環流影響，松山機場降下豪大雨，使得該班機臨時改降桃園機場，機上80名乘客待在飛機上約5小時，期間並無提供任何物資，立委陳玉珍接到陳情，立即要求民航局介入，航空公司才緊急調來4輛大巴，將機上旅客接駁到松山機場，陳玉珍氣得痛批「官員腦袋進水！」

陳玉珍表示，根據《民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處辦法》第4條的規定，運送人因運送遲延或變更航線或起降地點，致影響旅客權益者，應視實際情況並斟酌乘客需要，適時免費提供下列服務，包括必要之通訊、必要之飲食或膳宿、必要之禦寒或醫藥急救之物品以及必要之轉機或其他交通工具。

▲▼轉降桃機風波 。（圖／記者林明揚攝）

▲枯等機上的旅客因立委陳玉珍從中斡旋，才得以搭接駁車返回松機。（圖／記者林名揚翻攝）

而機上的金門旅客提到，航空公司什麼也沒提供，也不讓大家下飛機，只讓全體乘客在飛機密閉空間裡枯等超過5小時，卻沒有任何應變措施，這樣的服務品質可以接受嗎？ 即便民航局幫航空公司緩頰提到，因為該航班為國內線，機上未供餐，所以旅客於機上等待期間無法提供午餐，聯繫華膳空廚於3點半緊急提供點心上機。

陳玉珍說，既然3點半能提供餐食，為何不能提早2小時提供？非要等到機上旅客對外呼求幫忙，才做處理，難道飛機改降桃園機場，華信航空公司不知道？民航局也沒有掌握？

▲▼轉降桃機風波 。（圖／記者林明揚攝）

▲此次事件讓陳玉珍痛批民航局官員腦袋進水。（圖／記者林名揚翻攝）

據了解，該架班機原先計畫3日早上10點由金門尚義機場起飛，並降落在台北松山機場，但中途因哈格比颱風外圍環流影響轉降桃園機場，落地時間約中午12點，不料機場方面卻因防疫因素不讓旅客下機，讓旅客枯等在機上4小時，期間並未供水供餐及毛毯，直到旅客向陳玉珍陳情後，民航局才緊急介入，並幫航空公司緩頰，表示該班機為國內線，機上並無供餐，華膳空廚也在下午3點半將點心送上機，如此慢半拍的善後處理也讓陳玉珍相當氣憤。

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