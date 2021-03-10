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暗諷王定宇　柯志恩：李乾龍、江啟臣差22歲真正落實「青銀共居」

▲國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍出席立法實務研討會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨今（10日）中常會上進行主席江啟臣上任週年黨務報告，國民黨副秘書長柯志恩在成果報告中指出，江啟臣跟秘書長李乾龍相差22歲，國民黨才是真正實現「青銀共居」的政黨，暗諷民進黨立委王定宇與發言人顏若芳的同居緋聞事件。

國民黨中常會10日邀請李乾龍、柯志恩針對黨務推動進行報告，柯志恩說，相信每個人都認同，從政府遷台以來，大概沒有一任黨主席在1年內會發生這麼多事情，期間國民黨號召反萊豬大遊行、拒絕監委酬庸提名、捍衛新聞自由等，扮演稱職的在野黨。

柯志恩指出，在文宣回應速度及有效性，跟過去相比，也有非常大的突破，國民黨已打造有執行力的戰鬥部隊，舉辦過上百場國政監督記者會，成立趨勢暨數據分析中心掌握民意，空戰部隊在社群媒體的追蹤者大幅提升。

柯志恩表示，同時，國民黨也走出同溫層強化社會溝通，協助護藻礁團體募集公投連署，以及跟不同世代、市民、社會對話，她藉機強調，2030論壇是論壇，而不是政壇。

柯志恩還說，國民黨也扎根新世代，強化青年參與，2019年只有9千名青年黨員，過去一年中，增加了3500名青年黨員，幾乎是四成以上，創下紀錄，且與民進黨差距，從原先3成縮減到1成，顯見青年對國民黨政策有感覺。此外，國民黨也聚焦兩岸關係與國際參與，堅持基於中華民國憲法的「九二共識」，研擬黨公職人員赴陸交流行為準則。

柯志恩也幽默地說，感謝文傳會主委王育敏重新定義「阿姨」，原來是「時尚加漂亮」，使得飛行夾克在12小時內完售。空間改造部分，強化了政黨意象，這絕對跟風水無關。

話鋒一轉，柯志恩更信手捻來時事梗，「祕書長與主席年紀相差22歲，他們兩人才是真正青銀共居的最佳典範」，隨後李乾龍笑說，「謝謝妳提醒我跟主席相差22歲，我是老牛，他（江啟臣）是小牛」。

李乾龍肯定國民黨在江啟臣領導下，雖已站穩腳步，但不代表前途平坦，面對的環境依然艱困險峻，但若要重返執政，國民黨不會繞過擋路的荊棘，也不會迴避風雨的沖刷，一定會團結一致，邁開大步繼續向前行。

最後，李乾龍期盼黨內上下放下私心，所謂「單絲不能成線，獨木不能成林」，「人心齊、泰山移」，更要有「萬里不惜死、一朝得成功」的決心，並以李白「行路難」中的一句詩，「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」期勉大家。

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