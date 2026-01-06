黃暐瀚：對異見者往死裡罵做什麼？　所有唱衰美國預測都還沒發生

▲政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

台股5日突破3萬點大關，創下歷史新高。對此，媒體人黃暐瀚今（6日）表示，去年台積電宣布美國設廠時，自己公開表示願意相信魏哲家，曾被「某些人」批評得體無完膚，彼此見解不同很正常，但對異見者往死裡罵是做什麼？挺奇怪的。他直言，現在回頭看，台積電沒有跌到一張五百元，美軍沒有不敢挑戰中俄武器裝備，高市早苗內閣沒有民調重剉下滑，所有唱旺中共、唱衰美國、看壞日本的預測，暫時都還沒有發生。

黃暐瀚稍早發文談到心聲表示，人生會有一些「記憶點」，去年台積電宣布美國設廠時，自己公開表示願意相信魏哲家，曾被「某些人」批評得體無完膚。

黃暐瀚表示，台灣言論自由，彼此見解不同很正常，但對異見者往死裡罵是做什麼？挺奇怪的。

黃暐瀚說，現在回頭看，台積電沒有跌到一張五百元，美軍沒有不敢挑戰中俄武器裝備，高市早苗內閣沒有民調重剉下滑，所有唱旺中共、唱衰美國、看壞日本的預測，暫時都還沒有發生。

另外，黃暐瀚也提到，美國正在狂（證明美軍戰力與武器精良）、股票正在漲（台股衝破三萬點、台積電股價破1670元）中國正在兇（不斷圍台軍演）、軍購正在擋（特別條例連程序委員會都排不進，無法審查）。

黃暐瀚認為，這種時候，除了有重度意識形態與政黨選擇（深藍、深綠、深白）的國人之外，中間30%甚至40%的「理性選民」，要的是國家安定，要的是防衛能力，要的是安居樂業，要的是溫和理性。

黃暐瀚直言，這種時候，願意「退讓」的一方，將先獲得「中間選民」的好感。昨天所提六項「賴總統可以做」的建議，並非不留討論空間的「要求」，六項中不管哪一項，總統願意，只要去做，都能「得分」。