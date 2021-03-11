台版賭神慢了32年！屏東男戴顯影眼鏡出千遭圍毆　關鍵影片曝光

記者黃翊婷／綜合報導

屏東縣內埔鄉蘇姓男子疑似在賭博用的撲克牌、麻將上做記號，結果被人抓包詐賭並要求還錢，還因為吵架聲太大引來警方關切。由於蘇男的手法與32年前上映的電影《賭神1》類似，臉書社團《黑色豪門企業》8日公開一段7分鐘的現場影片，一度掀起網友討論，直指蘇男戴的顯影眼鏡是2年前美國已經過時的產品。

▲麻將背面被做記號。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業，下同）

內埔警分局7日凌晨1時許接獲報案，有民眾指稱在內埔鄉學人路某民宅內有人在吵架，於是立即啟動快打部隊共4組警網到場處理。經過了解，原來雙方人馬是互相認識的朋友，因為一起打麻將引發糾紛，後來相約協調債務，卻在溝通時起口角，蘇男因而遭到5人徒手圍毆。

不過，警方進一步調查發現，蘇男疑似在賭博用的撲克牌、麻將上做記號，只要用紫光燈一照下去，賭具上面的記號馬上全部現形，只要再戴上特殊的偏光眼鏡，就能知道對手拿的是什麼牌，種種情節宛如1989年上映的電影《賭神1》。

▲撲克牌上也有記號。

而臉書社團《黑色豪門企業》8日也公布一段長達7分鐘的現場畫面影片，蘇男被抓包之後，雖然他一再否認，但其他人明顯不相信，頻頻質問現場的賭具是不是他準備的。網友們看完影片也紛紛留言表示，「眼鏡脫下來就知道他有沒有份了」、「這副眼鏡看起來非常新呢」、「他戴的是液晶體顯影眼鏡，是2年前美國過時的產品」、「這電影《賭神》有演啊」、「從頭到尾只聽到關我屁事」。

由於影片在網路上掀起討論，警方獲悉新事證後，已立案針對蘇男涉嫌詐欺的部分展開偵辦，其餘5名動手打人的男子則依違反《社會秩序維護法」送辦。