屏東「賭神」打麻將、撲克出老千　被5人上門圍毆！

▲內埔警分局偵查隊長張程湧說明警方調查情形 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉蘇姓男子日前疑在賭博用的撲克牌、麻將上做記號，被人發現登門理論，指控蘇涉嫌詐賭並要求還錢，由於吵架聲響太大引發民眾報警。警方趕到，蘇向警方指債務糾紛，但對方指控蘇男詐欺罪嫌，警分將傳喚當事人到案說明，分別依違反社會秩序維護法及詐欺罪嫌展開調查。

內埔警分局於3月7日1時許，接獲110報案在內埔鄉學人路某民宅內有人吵架，警方隨即啟動快打部隊共計4組警網到場處理，現場僅剩報案蘇民及其朋友在場，為求慎重遂將在場人帶返勤務處所深入了解案情。

經詢蘇民，雙方為認識的朋友，因先前在該民宅打麻將所起的債務糾紛，對方一夥約4至5人當時是要前往協調債務，蘇民稱雙方溝通起口角後有遭對方徒手毆打（傷害部分不提告訴），警方依規定受理案件後，調閱相關資料後確知對方5人身分，依違反社維法偵辦。

另網傳影片指述蘇民涉嫌詐欺部分，警方獲悉新事證後已立案偵辦，查證屬實將依詐欺罪送函送法辦。刑法第339條詐欺罪移送地檢署偵辦。

分局長蔡耀順表示，對於任何不法行為，警方絕對是嚴正執法、強力打擊，並呼籲民眾遇有糾紛，務必報警處理，切勿私下解決，以免觸法及茲生事端。

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