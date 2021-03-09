獨／化學兵買賣車遭騙29萬　車行老闆避談…律師爸爸18字回應

▲擔任防疫化學兵的黃姓職業軍人，買賣車子被車行詐欺，不但沒拿到車，還收到超速罰單 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／桃園報導

桃園市一名抗疫化學兵賣車給車行，老闆宣稱扣掉收購的52萬尚欠銀行貸款約32萬，可以幫他清償，但要他買下另一部車，超貸61萬，使用權歸車行，但老闆卻沒給超貸剩餘款項，還把車牌貼到另一部車上超速違規，軍人發現後提告詐欺、侵佔等罪。事後電訪老闆，對貼牌違規避而不談，老闆的律師爸爸則表示，「報導我就提告！」。

▼車行將NISSAN車牌懸掛到納智捷車上，還超速被拍到違規 。（圖／記者陳以昇攝）

24歲黃姓化學兵表示，當時賣車給車行還有欠銀行尾款加上違約金約23萬，但車行劉姓老闆收他12%違約金，加起來32萬，由於無力償還，只好聽從劉老闆建議，用車行的一部2014年的Nissan銀色休旅車，向銀行超貸61萬，但剩餘的29萬卻沒還給他。

▼合約上載明Nissan車牌號碼，卻被掛到納智捷車上 。（圖／記者陳以昇攝）

黃姓化學兵進一步說，劉老闆將車子過戶到他名下，每個月繳8000元，為期5年，總金額48萬，當時不查，與車行簽下不平等合約，車子使用權還歸車行所有，是在收到罰單後才發現，為什麼Nissan車子車牌會掛在納智捷車上，車子根本沒有使用，卻要繳交牌照、燃料稅跟違規罰單，才驚覺受騙提告詐欺、侵佔。

▼執行署強制從黃姓軍人帳戶扣款逾期未繳的牌照稅 。（圖／記者陳以昇攝）

《ETtoday新聞雲》記者電話詢問劉姓老闆，他承認與黃姓化學兵有車子買賣關係，但對於貼牌到納智捷車上違規超速，避而不談，還大言不慚說「罰單、稅單我會處理」，更搬出在桃園執業知名的律師老爸做回應。劉律師表示，「現在我沒有時間做回應，如果報導我就提告。」

腦公！你不可以賴帳喔

▼黃姓職業軍人買了NISSAN車卻沒有使用權 。（圖／記者陳以昇攝）

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