獨／車行騙分期買車！抗疫化學兵月繳8千卻狂收罰單　得知真相氣瘋

▲車行將NISSAN車牌掛到納智捷車上，還超速違規，罰單竟要黃姓軍人繳納 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／桃園報導

桃園市一名抗疫化學兵因部隊移防，將小客車賣給車行，車行老闆謊稱扣掉收購的52萬尚欠銀行貸款約32萬，可以幫他清償，但要他分期5年買下另一部車，每月繳8000元，使用權歸車行，他繳了11期後，卻發現家裡收到各式罰單，才驚覺受騙，向老闆提告詐欺、侵佔等罪。

▼黃姓職業軍人收到超速罰單，怒指車行不恥的行為 。（圖／記者陳以昇攝）

24歲黃姓男子是職業軍人，擔任化學兵，目前正跟隨部隊投入對抗新冠肺炎，在2019年8月間，因部隊移防，將一部Mazda3賣給桃園市平鎮區中豐路上的一家車行，劉姓老闆依照行情以52萬元收購，並向他誆稱尾款加違約金12%，要清償32多萬元，但實際上僅需2%違約金共23萬多元，價差9萬。

黃男表示尾款無力償還，希望車行代為處理，劉老闆見他涉世未深，表明願意幫他清償欠銀行的尾款，於是提供店內一部2014年的Nissan銀色休旅車，遊說他可用軍人身份向銀行貸款61萬，要他分期5年、每個月僅需付8000元，用來清償銀行尾款，但車輛使用權為車行所有，黃男不疑有他，簽下不平等契約，惡夢就此展開。

▼車行不平等契約，賣車還不給車子使用權，企圖詐騙黃姓軍人血汗錢 。（圖／記者陳以昇攝）

黃男從2019年9月開始繳交8000元車貸，至2020年7月共繳了11期後，突然家人收到多張Nissan銀車車牌號碼的違規單、保險單及燃料稅單，更扯的是，違規單上的照片竟是一部白色納智捷小客車，並非銀色Nissan休旅車，根本「貼牌」違規轉嫁罰款給黃男，家人詢問休假返家黃男後，才讓這起事件曝光。

黃男由家人陪同下到車行詢問，劉姓老闆還大言不慚地說，這是借貸關係，即便車輛所有人是黃男，也不能交付予他使用，繳完5年後，車輛也不歸黃男所有，對於貼牌違規等事更推託避而不談，家屬怒不可遏決定上法院提告詐欺及侵佔等罪。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼契約書上面買賣是Nissan車，違規超速罰單卻是納智捷。（圖／記者陳以昇攝）