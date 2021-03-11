美購120架黑翼無人機　「反偵測」強化潛艦魚雷攻擊網

▲「黑翼」（Blackwing）無人機。（圖／翻攝自AeroVironment）

記者郭家榮／綜合報導

美國海軍預計向加州空境（AeroVironment）公司購買120架「黑翼（Blackwing）」無人機，可以配合潛艦進行反偵測，將目標情報回傳，增加魚雷的最大射程攻擊網。

根據《FlightGlobal》網站報導，美國訂購的第一架黑翼無人機最快會在2021年8月交付，最後一架則是預計在2023年5月。報導指出，裝在罐子裡的「黑翼」可以透過海底下的潛艦向水面發射，浮在海上的罐子再將黑翼射向天空。

黑翼的翼展約為68.6公分，尾巴裝有推進的螺旋槳，前端的「鼻子」裝有電光和紅外線感測器，還裝配GPS以及慣性導航系統 (Inertial navigation system)，能夠將目標情報回傳潛艦。

據了解，「黑翼」在2019年到2020年間做過許多測試，潛艦專案執行官戈金斯（David Goggins）表示，美國海軍試過從潛艦發射無人機，並能夠操作無人機執行有效的戰術，大大提升潛艦的攻擊射程。

「黑翼」最主要的功能仍然是搜查目標，避免潛艦被偵測與攻擊，還能將情報回傳給指揮中心。儘管空境公司並未透露該無人機的航程，不過根據他的原型無人機彈簧刀300（Switchblade 300）推測，航程大約10公里。