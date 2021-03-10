英國海軍將常駐北極圈　避免融冰新航線被「一、兩國控制」

▲英國護衛鑑薩瑟蘭號（HMS Sutherland），曾經進入北極圈，未來英國可能常駐北極圈。（圖／翻攝自英國海軍（Royal Navy）官網）



記者林彥臣／綜合報導

英國軍方內部人士向英媒透露，英國海軍今後將會常駐北極，抗衡俄羅斯等國利用氣候變遷帶來的冰層融化，在北極開闢新的貿易路線，形成戰略優勢。

根據《泰晤士報》報導，英國護衛艦將在未來幾個月內加入在巴倫支海巡航的多國聯合特遣部隊。軍方認為，世界的繁榮取決於貿易，如果開放貿易路線，需要確保它們「不受一兩個國家的控制」。

被援引的英軍方官員強調，隨著北極圈內冰層融化，俄羅斯在附近開闢了新的運輸路線，這些有前途的新路線可能會使從中國到歐洲的過境運輸時間縮短近一半，「這可能是有爭議的」。

英國早在去年9月就派遣2架英國颱風戰機（Eurofighter Typhoon）和薩瑟蘭號護衛艦（HMS Sutherland）被派往北極圈，以展示北約國家「保障自由航行」的決心。這是英國海軍20多年來首次率領一支多國聯合特遣部隊到達該區域，當時北約艦艇距離俄羅斯海岸僅有50海裡。

《泰晤士報》報導指出，下周英國政府將公開發布《競爭時代的全球英國》（Global Britain in a Competitive Age）政策文件，該文件認為全球變暖將形成「對全球穩定的威脅」。

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