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閃亮嘉藥55生風　55週年校慶週健康登場

▲嘉南藥理大學喜迎創校55週年生日，啟動一系列校慶活動，從體育賽事到音樂盛事，從白天到夜晚，從室內到室外，不論是熱情揮灑或是吃喝玩樂的各式活動應有盡有。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學喜迎創校55週年生日，啟動一系列校慶活動，從體育賽事到音樂盛事，從白天到夜晚，從室內到室外，不論是熱情揮灑或是吃喝玩樂的各式活動應有盡有。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學喜迎創校55週年生日，並於3月9日啟動一系列校慶活動，從體育賽事到音樂盛事，從白天到夜晚，從室內到室外，不論是熱情揮灑或是吃喝玩樂的各式活動應有盡有，不只要與全體嘉藥師生同享喜樂，更邀請鄰近的社區、學校共襄盛舉，與所有彼此珍惜的夥伴們攜手迎向更好更新的未來。

嘉藥創立於民國55年，培育超過12萬名優秀校友在海內外發光發熱，除坐擁多座全國唯一的人才培育中心，如再生水、智慧健康及分析檢測等外，更連續兩年入選世界大學排名中心全球前2千大高等學府排名，獲2020知名雜誌「台灣最佳大學排行榜」評選為全國大學技職類第22名，南部私立科技大學5強，財務體質更是名列私立科大第3，也是全國唯一通過跨國台日國際聯合認證的學校，辦學績效有目共睹值得信任。

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▲嘉南藥理大學喜迎創校55週年生日，啟動一系列校慶活動，從體育賽事到音樂盛事，從白天到夜晚，從室內到室外，不論是熱情揮灑或是吃喝玩樂的各式活動應有盡有。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為歡慶嘉藥55周年生日，校友中心去年便舉辦「首屆校友千歲宴」為活動暖身，邁入55周年的活動更是精彩，除了一連串高強度的系際盃籃球、排球等體育賽事外，10日則是音樂活動作為主軸，除了舉辦「閃亮嘉藥 55聲風」嘉藥盃歌唱決賽選手公開抽籤外，更邀請創作才女吳汶芳舉辦快閃見面會，還有現場彩蛋驚喜，13日週六 更有音樂祭、園遊會及反毒機器人活動，熱鬧滾滾，讓人期待不已。

▲嘉南藥理大學喜迎創校55週年生日，啟動一系列校慶活動，從體育賽事到音樂盛事，從白天到夜晚，從室內到室外，不論是熱情揮灑或是吃喝玩樂的各式活動應有盡有。（圖／記者林悅翻攝，下同）

作為校慶頭號活動的「綠色護眼健走」健康促進系列活動，在此疫情籠罩時刻，顯得特別有意義，就是希望大家暫時放下3C產品，到戶外健走強身，透過運動提升免疫系統與自身的健康狀態，也可享受公園綠意並放鬆眼球肌肉，也特別提醒師生「規律用眼3010」、「天天戶外遠眺120」，每用眼30分鐘必須休息10分鐘，每日戶外休閒活動至少要120分鐘的眼睛保護觀念。嘉藥副校長楊朝成帶領100多位教職員工生齊步走向都會公園，走出戶外，迎向健康，抵禦傳染病威脅。

▲嘉南藥理大學喜迎創校55週年生日，啟動一系列校慶活動，從體育賽事到音樂盛事，從白天到夜晚，從室內到室外，不論是熱情揮灑或是吃喝玩樂的各式活動應有盡有。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲嘉南藥理大學喜迎創校55週年生日，啟動一系列校慶活動，從體育賽事到音樂盛事，從白天到夜晚，從室內到室外，不論是熱情揮灑或是吃喝玩樂的各式活動應有盡有。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥副校長楊朝成表示，本屆校慶活動剛好遇上新冠肺炎的疫情，因此在規劃上都以師生健康安全為第一考量，在健走活動的途中，交通隊與交通志工手持標語並分發交通安全宣導品，提醒全校師生校區周遭之危險路段，期能降低交通事故發生率，值得肯定與嘉許，也特別感謝同仁及學生會所有籌辦人員辛勞的付出，全力配合政府與學校的防疫措施，也期許透過精心設計的校慶活動進一步來宣導防疫工作、遠離黃斑部傷害，讓大家都能保持良好的健康狀態，同時再次叮嚀師生們交通安全之重要性。也祝嘉藥55年生日快樂，全校師生都能「55生豐」，有個豐盛、豐富且豐收的一年。

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