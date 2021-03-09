落實在地創生永續　嘉藥結盟關廟青文化協會

▲嘉南藥理大學9日與關廟青文化協會簽署合作備忘錄，由嘉藥副校長張翊峰及關廟青理事長盧建志代表簽署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學9日與關廟青文化協會簽署合作備忘錄，由嘉藥副校長張翊峰及關廟青理事長盧建志代表簽署，期盼能有效整合產學資源，推動地方產業升級，落實政府創生政策與在地關懷，促進區域發展。

以盛產鳳梨著名的關廟其實面臨地方人口老化嚴重、觀光資源缺乏整合、農產特品具知名度卻無法達到販售效益且缺乏農產展售平臺等問題，因此被列為134個優先推動地方創生的鄉鎮，同屬南關線的嘉藥自去年起便透過大學社會責任實踐計畫的執行，與關廟青合作舉辦不少大型活動，例如:關廟三寶料理比賽、關廟快閃輕市集和2020關廟定向挑戰賽等，雙方培養出良好的共識與信心，希望能攜手解決地方問題，活化在地經濟。

為協助關廟地區發展，回應在地需求，嘉藥特別整合休閒、民生和人資學院各系師資，包含:老人服務、醫務管理、觀光休閒、餐旅管理、文化創意及營養保健等領域專業教師，以休閒學院為核心執行單位，籌組專業教師團隊，推動銀髮健康樂活、地方特產加值及智慧通路行銷等三項計畫，協助關廟區培育銀髮健康促進人才，並整合觀光資源規劃旅遊行程、開發烘焙伴手禮及鳳梨餐宴與建置實體和網路行銷等，期望達成長者樂齡健康、活絡旅遊經濟、提高農產價值及增加行銷通路之目標。

關廟青執行長許玓維表示，去年與嘉南藥理大學合作活動圓滿成功，也帶動地方發展，希望透過本次合作備忘錄的簽署，能強化雙方合作關係，藉由計畫活動的辦理，提升地方特色產業的能見度及行銷媒合機會，促進區域經濟發展。

嘉南藥理大學張翊峰副校長指出，大學為培育高等人才的重要搖籃，近年來，嘉藥積極參與大學社會責任實踐計畫，鼓勵師生走出校園、投入社區，透過學校團隊的進駐，將可幫助關廟地區彰顯地方特色，帶動產業發展及提升地方文化，並使地方留住人才，達到創生永續的目標。

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