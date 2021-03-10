「核四絕對不是選項」　蔡英文：能源轉型還有2件事要趕上進度

記者陶本和／台北報導

適逢日本311核災10週年，兼任民進黨主席的總統蔡英文10日下午在中常會發表談話時強調，最近重啟核四的聲音又出現了，但她明確地表示，「核四絕對不是選項」；她也指出，能源轉型工作，還有2件事必須趕上進度。

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



蔡英文表示，十年前的3月11日，是日本的福島核災，對人類社會造成很大的衝擊，除了災害的場面令人震撼，很多社區、家庭，因為核污染而被迫搬遷、分離，「直到今天，核電廠周邊仍有部分區域，因為嚴重污染，災民到今天都沒有辦法回家」。

對於2011年福島核災的震撼，蔡英文指出，不僅衝擊了日本，也衝擊了台灣，家園不能重返、家人被迫分離，福島事件的畫面和傷痛，讓台灣人感受到「核災」如此可怕；而也在那一年的8月，民進黨在「十年政綱」當中，正式把非核家園的主張，落實到現實政策的規劃當中。

蔡英文表示，福島核災發生後，反核四的主張，漸漸變成主流的輿論，「不要再有下一個福島」的旗幟，經常懸掛在大街小巷，2013年的反核遊行，也是空前的規模。她說，在反核的路上，也有很多人在為理想奔走，「在2014年，反核的民意高漲，蘇貞昌院長當時是黨主席，他去拜訪馬前總統的時候，心情急切、據理力爭，在鏡頭前真情流露」。

蔡英文指出，2014年4月27日，前總統馬英九才終於在和藍營縣市首長會商之後，順從民意，宣布「核四封存」。

對於過去數十年的努力，蔡英文表示，台灣社會的進步力量，終於爭取到主流民意的支持，把爭議不斷、耗費巨額資金、時間，且難以評估及管控風險的核四工程，把它擋了下來，「2016年，民進黨成為執政黨，在野時的能源主張，必須落實在執政的每一天當中」。

蔡英文說，政府啟動了能源轉型，讓綠電急起直追，光電開始有效率地推動、離岸風場從無到有開始興建，全世界再生能源的廠商，都感受到台灣推動綠電的決心，也帶來大規模的投資。

對於最近受到矚目的第三接收站一事，蔡英文說，在2016年執政之後，我們大幅修改前政府的232公頃開發面積，現在只剩下原規劃的十分之一。

蔡英文說，這幾年來，中央地方合力，投入包括觀新藻礁在內的桃園27公里海岸保育。接下來，更要規劃成立基金，針對全台多處藻礁，推動系統性的保育工作，「我知道，社會對三接站議題，仍有些不同的意見，但我必須強調，能源轉型是我們共同的目標，這不是路線之爭，天然氣和藻礁，是減煤、減空污和保育之間的權衡，是環保與環保之間的選擇」。

另外，關於最近重啟核四的聲音又出現，蔡英文說，她必須明確地告訴大家，「核四絕對不是選項」。第一，因為是安全不可行，在福島核災之後，核電廠耐震標準，已經變得更嚴格；而核四過時的設計，早就不符合新的標準。

蔡英文說，台灣位於地震帶，核四周邊的斷層危害經過調查，也一一被確認，潛在風險不斷增加。尤其是鄰近的台北市和新北市，都是人口稠密區，萬一發生事故，後果不堪設想。



蔡英文指出，核四的兩台機組，一號機沒有完全通過應有的測試就封存，二號機甚至還沒有蓋完。根據監察院調查，為了勉強進行一號機的測試，二號機有一千七百多項零件，被拼湊到一號機去，工程上的風險，也令人憂慮。

第二個理由，蔡英文表示，核四重啟將會耗資費時不可行。她指出，要重啟一號機，因為廠商已經解散、設備也停產了，不僅要跟總顧問重啟新約談判，過期設備也要汰舊換新，再加上地質調查的重新評估，以及立院預算審查，耗資巨大、曠日費時，更不要說，核廢料的處理跟存放，到今天都還是一個很難解的問題。



蔡英文表示，透過全力推動能源轉型，光電、風電的比重逐步增加，大約再五到六年的時間內，再生能源發電占比可以達到20%，再加上燃氣取代燃煤，也可以同步達到減碳、減少空污的目的。

對於目前能源轉型的工作，蔡英文說，一定要加緊來推動，但也有2件事情要做，必須趕上進度。第一，要跟上淨零碳排的趨勢，在今年元旦的時候，她已經要求行政部門加快腳步，歸納整理其他國家的減排路徑、方案和做法，並且啟動跟民間部門的溝通討論。

第二，蔡英文指出，要更新綠能發展目標，國家能源轉型的總目標，不會停在2025年。我們因應環境變化，設定新目標，檢視並投入新的技術，幫助我們推動減碳成果。

蔡英文強調，台灣正在能源轉型的關鍵時刻，政府團隊不僅要跨部會一起努力，更要結合政府、市場和民間的力量，爭取更多支持，讓再生能源發展能夠更順利，「我有信心，也有能力帶領國家，讓台灣成為國際能源轉型的模範生，也希望大家共同努力。」