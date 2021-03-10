全台大掃黑！槍擊命案頻傳警政署硬起來　823幫派分子被逮　

記者張君豪／台北報導

內政部警政署從3月3日起至3月10日止，聯合台灣高檢署執行2021年第2次全國同步掃黑行動，動員警力1萬1,221人次，搜索臨檢幫派依附場所2,437處，檢肅到案目標35人、手下成員185人，另查緝幫派分子涉嫌各類刑案223案603人，掃蕩期間總計查獲35個犯罪組織，涉案幫派分子總計823人，查扣各式槍枝26把、各類毒品87公斤，並查扣統促黨涉幫派犯罪案件2案共10人，對於清剿幫派犯罪有相當程度的震懾效果。

▲警政署長陳家欽10日下午與高檢署檢察長邢泰釗，到刑事局視察全台警掃黑成果。（圖／記者張君豪攝，下同）

警政署此舉堪稱正式回應近期台南、高雄地區幫派鬥毆，當街槍擊的重大犯罪事件，陳家欽在近期連續召開「分區治安會議」，要求各縣市警局、分局長、刑大隊長清查轄內矚目重大刑案並迅速偵破，並務求揪出幕後大哥，瓦解幫派組織及其金流，且這項掃黑工作要求各縣市警察局長、大隊長負起成敗責任。

▲警政署長陳家欽10日下午與高檢署檢察長邢泰釗到刑事局視察全台警掃黑成果。（圖／記者張君豪攝）

這次高檢署指揮警政署執行全台大掃黑，掃蕩竹聯幫火堂、青堂、神武堂、天道盟天鳴會、太陽會及四海幫等多個黑幫堂口，其中包含刑事局偵七大隊檢肅竹聯幫青堂周姓堂主以殯葬業仲介公司名義，教唆幫眾誘騙被害人購買靈骨塔塔位及骨灰罐投資吸金，已有30餘人受害，詐騙金額高達新台幣4000萬餘元。

台北市松山、大安警分局則查獲陳姓、李姓竹聯幫分子涉嫌以暴力討債、強行剃頭持棍棒毆打被害人的逼債手段行徑惡劣，另外李姓主嫌自恃是竹聯幫神武堂風麒會大同組組長，因手下爭風吃醋，率幫眾持刀闖入大安區忠孝錢櫃KTV包廂內砍人，台北市警局共檢肅該幫涉案8名成員到案。

另外新北警刑大查獲竹聯幫火堂蕭姓成員涉嫌販毒，因毒品銷路不佳甚至強迫舊客戶按比例吸收認購，若下線不從他就率小弟砸毀被害人汽車，或者持刀械到被害人住處按電鈴示威，警方日前收網逮捕火堂4名涉案成員。

刑事局中部打擊犯罪中心則查獲濁水溪流域的吳姓角頭，為壟斷經濟部中區水資源局「豐丘五段」疏濬工程，率小弟威脅相關清淤業者不得進入，必須繳交1/3清淤工程款才能入內運輸砂石，否則吳姓角頭就會開怪手砸毀司機砂石車洩憤，手段相當惡劣，中打收網逮捕吳男在內共6名共犯，訊後依組織犯罪條例移送。

高雄市警局三民二分局則破獲黃姓角頭經營娛樂經紀公司，卻暗中經營網路簽賭，若賭客積欠賭宅則會被押到公司強逼簽本票，並拘禁毆打，高雄警方日前收網逮捕10名涉案成員。

警政署強調，這波「全國掃黑只是開始」未來將會滾動調整各項檢肅措施，從源頭遏止犯罪，絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，對於任何挑釁公權力之行為將嚴加究辦。

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