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基隆追思228事件74週年　林右昌：堅持民主自由悲劇勿重演

▲基隆追思228事件74週年 林右昌：堅持民主自由悲劇勿重演。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆追思228事件74週年，林右昌：堅持民主自由悲劇勿重演。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2021年是228事件74週年，為撫平歷史傷痕，基隆市政府於8日下午2點28分在海洋廣場舉辦紀念追思活動，追思活動由林右昌主持，陪同受難家屬、市府各單位及所屬機關代表、基隆市民意代表及民間團體人士共同參與，期許讓下一代瞭解歷史真相，堅持民主自由的道路，不要讓過去的悲劇重演。

在牧師帶領祈禱之後，林右昌致詞指出，基隆是228事件的重要歷史場所，包括八堵車站、基隆港邊甚至基隆中學，都有很多事件、很多受難者，過去市府是228當天在役政公園舉辦追思活動，很多受難者家屬拒絕接受這樣的紀念方式，他上任之後回應家屬的訴求，將舉辦地點改在海洋廣場，日期也改在3月8日。

▲基隆追思228事件74週年 林右昌：堅持民主自由悲劇勿重演。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林右昌上任之後回應家屬的訴求，將舉辦地點改在海洋廣場，日期也改在3月8日。

林右昌說，轉型正義是所有家屬追求的目標，這些年因為大家的努力，以及蔡英文總統的支持之下，轉型正義有了一些進展，但還有努力的空間；他自上任以來就要求政治塑像退出公共空間、校園及機關，陸續遷移了文化中心、警察局的銅像，火車站前圓環的銅像也於日前因應國門廣場工程進行拆遷。

林右昌還指出，對於過去的威權專制及獨裁，我們有義務讓下一代瞭解歷史真相、記取教訓，堅持民主、人權及自由；但是，放眼最近的國際情勢，對於民主自由的威脅越來越大，不管是新疆、香港都是民主自由倒退，緬甸的軍事政變，更讓大家深刻瞭解人權不是從天而降，必須堅持努力，我們在此紀念228事件，是希望過去的悲劇永遠不再發生。

▲基隆追思228事件74週年 林右昌：堅持民主自由悲劇勿重演。（圖／記者郭世賢翻攝）

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