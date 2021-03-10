10cm長針「直插心臟」！3歲娃慘死小爸媽之手　驚揭恐怖宗教虐殺

▲ 3歲的瑪雅遭父母虐待致死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿根廷日前爆出一起驚悚的虐童案件，一名年僅3歲的女童死於重要器官感染引發的敗血症，導致心臟停止，原因竟是她年輕的小爸媽參加某種邪惡儀式，將10公分的長針刺進她的心臟與肺部，事件曝光後引發公憤。

《太陽報》9日報導，3歲的瑪雅（Maia Vallejos）和20歲的母親、19歲的繼父住在阿根廷北部查科省基蒂利皮鎮一棟破舊的小房子裡，附近是一塊鋸木廠工地。瑪雅日前被送往基蒂利皮一家醫院，不久後就宣告死亡。

院方在瑪雅體內發現二根針，一根是通常用來縫足球的4英寸（約10.16公分）長針，深及心臟；另一根刺入她體內已有一段時間，影響她的肺部，也是引發敗血症的主因。

檢察官阿拉納（Cristian Arana）證實，「其中一根針深及女童的肺部與心臟，在她的胸腔中間。另一根在胸骨和肺之間的胸腺，是比較舊的一根，引發全身感染，肺部與腎臟發炎，導致心臟停止。」

知情人士向當地媒體透露，調查仍在進行中，但當局目前推論，瑪雅的死因可能與撒旦儀式虐待（SRA）有關。當地副檢查總長方泰納（Miguel Fonteina）指出，「這名女童遭遇令人震驚的事。他們對她所做的事情非常激進。」

她的父母事發後因害怕民眾私刑，試圖逃跑，但在他們居住的村莊郊區落網，因謀殺罪嫌被拘留。瑪雅20歲的母親據報目前有孕在身，懷胎四月，因在獄中遭其他囚犯毆打，透過辯護律師請求返家接受軟禁。阿拉納補充，「我們不想透露他們被關押的地點，因為基蒂利皮鎮居民現在非常憤怒。」

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