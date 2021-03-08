5歲女童遭「罰跳100下」吐白沫昏迷　保母夫妻拎起倒立搖晃

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭5歲女童疑似受虐，導致頭部重創腦出血，經過手術搶救，好不容易才從鬼門關前被拉回，目前仍在加護病房觀察當中。而負責照料女童的曾姓保母夫妻，因為涉嫌逼女童原地跳100下、抓頭髮、不給飯吃等等行為，7日被宜蘭地院法官認定有勾串共犯之虞，裁定收押禁見。

▲羅東聖母醫收治疑似受虐女童，卻在7日接到恐嚇電話。（圖／記者游芳男攝）

據了解，5歲女童自1月起被交給曾姓保母夫妻照料，晚上再由母親接回照顧，2月初因為母親要到外縣市工作，雙方談妥保母費用後，女童就交由保母夫妻全天候看顧。沒想到才不到1個月的時間，孩子就因為頭部重創、口吐白沫陷入昏迷，5日深夜被緊急送往羅東聖母醫院搶救。

女童經歷右腦取出血塊、左腦引流出血水等手術治療，目前仍在加護病房觀察當中。根據《自由時報》報導，女童雙親離異之後，便跟著母親一起生活，卻疑似遭保母夫妻以逼迫原地跳躍100下、抓頭髮、拎起來倒立搖晃、不給飯吃等行為凌虐，身上留下各種新舊傷痕。

而院方收治女童之後，警覺情況不對勁，6日隨即通報警方介入調查，沒想到7日上午就接到恐嚇電話，對方僅在電話中表示「叫服務人員小心一點」。

至於涉嫌重大的曾姓保母夫妻，兩人到案後矢口否認虐待，並強調女童十分好動，常常四處蹦跳才會撞傷。不過，宜蘭地院法官認為夫妻倆涉及重罪，有勾串共犯之虞，7日晚間已裁定收押禁見兩人。