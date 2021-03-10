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帛琉旅遊泡泡還在喬！陳時中曝卡關主因　返台擬「加強版自主管理」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 陳時中堵訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中 。（資料照／記者屠惠剛攝）

文／中央社

台灣、帛琉旅遊泡泡卡關主因曝光，指揮中心指揮官陳時中今天透露，帛琉希望入境者做抗原快篩，但台灣認為偽陽性比例太高，建議改做PCR，回台後則採加強版自主健康管理。

研議多時的台灣與帛琉的「旅遊泡泡」將有重大進展，中央流行疫情指揮中心8日邀集交通部、外交部開會討論此事，台灣、帛琉旅遊泡泡大方向均已談定；在防疫方面，由於台灣、帛琉都沒有本土疫情，因此指揮中心傾向往不用居家檢疫的方向進行，但應該仍須採檢。

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陳時中今天上午參加立法院行程考察「中藥材標本館及原住民族藥用植物展館」，會前接受媒體聯訪時被問到此事。

陳時中說，旅遊泡泡事涉兩國之間的協議，先前兩國早已開始洽談旅遊泡泡，但因過年及桃園醫院事件讓討論進度延滯，目前台灣對於防疫基本要求及需求已經訂出，將盡快和帛琉洽談，只要雙方合意就能盡快實施。

陳時中也透露，根據目前方案，帛琉希望入境者進行抗原快篩，但台灣並不贊成，成為目前溝通卡關主因。

他解釋，抗原快篩偽陽性比例太高，不希望民眾因偽陽性打亂旅遊行程，建議做PCR較精準，回台後則進行加強版自主健康管裡，5天後檢驗確定為陰性則轉為一般的自主健康管理。

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關鍵字：

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