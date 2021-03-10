吃播大啖水煮牛蛙！百萬網紅「一口吞半截身體」　嚇壞粉絲：超噁

記者張靖榕／綜合外電報導

源於韓國並在中國及東南亞國家廣為流傳的「吃播」文化，在鏡頭前大吃賺點閱率，往往能看到新奇食物，有些甚至很恐怖。泰國網紅查瓦利特（Chaowalit Pradang）近日上傳一段吃播影片，半個畫面都被一隻隻水煮青蛙佔據，而她大膽從頭吃下水煮青蛙的模樣，也嚇壞網友，甚至有人開嗆，「是想傳播新的病毒嗎？」

▲查瓦利特看著水煮牛蛙，垂涎欲滴。（圖／翻攝自YouTube「ไอซ์ซี่ กินยั่ว」）

查瓦利特是一名在TikTok上擁有超過300萬名粉絲的網紅，她和其他許多同業一樣，會積極更新吃播影片，每次在鏡頭前都吃著不一樣的「特大號美食」，吸引網友駐足觀看，更可以透過清晰收音把咀嚼的聲音傳進觀眾耳裡，讓觀眾得到「顱內高潮」。

不過查瓦利特近期更新的一則新影片卻嚇壞眾人，只見畫面中一隻隻已經水煮熟透的牛蛙趴在盤子上，她隨手抓起一隻就往嘴裡塞。這隻牛蛙仍是隻未經調味的「原型食物」，而查瓦利特竟直接從頭部咬下，轉眼間牛蛙半截身體已經消失在她的大嘴裡。

該則影片快速超過100萬人瀏覽，在泰國國內引起議論，也有人將影片分享至其他平台和給國外網友看，也得到了關注。不少網友紛紛在底下留言，「超噁的我要吐了」、「泰國人有夠恐怖的」、「這東西到底有煮熟嗎，這樣吃是想把新的病毒傳到全球嗎」、「看那青蛙！死不瞑目」、「我知道有些國家和文化會吃青蛙，但這應該加點醬油或是油炸調味吧。」