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緬甸軍警闖民宅逮人「開槍丟催淚彈」　示威者破除宵禁湧上街頭

▲▼緬甸軍事政變，示威者上街頭抗議遭軍隊血腥鎮壓。（圖／路透）

▲示威者上街頭抗議軍事政變遭軍隊血腥鎮壓。（圖／路透）

文／中央社記者呂欣憓曼谷9日專電

緬甸軍警昨天深夜以大批人力包圍仰光三橋區，並逐戶搜查民宅以逮捕抗議示威人士，仰光其他區域的民眾無懼宵禁命令，紛紛湧上街頭，表達對軍警行動的不滿。

緬甸軍方2月1日發動政變，逮捕翁山蘇姬和她所屬政黨「全國民主聯盟」（NLD）許多高層，並指控去年11月大選舞弊。成千上萬緬甸民眾上街抗議，卻多次遭到軍警以武力血腥鎮壓，第一大城仰光（Yangon）和第二大城瓦城（Mandalay）情況尤其嚴重。

由於政變後軍方實施每晚8時到翌日凌晨4時的宵禁，抗議示威人士在白天上街與軍警對峙，入夜後各自散場回家，但仰光軍警6日晚間在多處區域對著民宅開槍，並在路上到處逮人。

▲▼緬甸軍事政變，示威者上街頭抗議遭軍隊血腥鎮壓。（圖／路透）

▲軍隊開進大學校門外，畫面清楚可見軍警槍口對準門內的示威者。（圖／路透）

昨天深夜軍警在仰光再度以大批人力包圍三橋區（Sanchuang），不讓示威者離開，一位不具名的示威人士告訴中央社，示威者從下午1時開始就四處躲藏，但軍警逐戶搜查民宅，他也被迫逃離自己住的地方，尋找安全的地方躲藏。

社群媒體上的影片顯示三橋區到處傳出槍響聲，還有軍警直接對著民宅丟催淚瓦斯或開槍，仰光其他區域的民眾無懼軍政府宵禁規定，湧上街頭，要干擾軍警抓人，同時表達對軍警行動的不滿。

由於三橋區情勢緊張，美國、英國、加拿大等國駐緬甸大使館以及歐盟駐緬甸代表團都發出聲明要軍警克制，讓抗議者可以安全回家。

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