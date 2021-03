緬甸軍警包圍1000名示威者　美歐加英及聯合國籲讓示威者離開

▲緬甸軍警持續傳出射殺平民事件。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社記者唐佩君布魯塞爾8日專電

緬甸軍事政變引發仰光等地出現抗議潮,今天傳出安全部隊準備逮捕示威者,包括聯合國人權事務高級專員公署、美國、歐盟、加拿大及英國一致呼籲允許示威者離開。

聯合國人權事務高級專員公署(Office of the UN High Commissioner for Human Rights,OHCHR)今天在推特上對緬甸情勢發文,表示對數百名和平示威者的命運深表關切,包括在仰光被安全部隊封鎖的婦女,可能有被捕或遭受虐待的危險。

聯合國人權事務高級專員公署敦促緬甸警察立即允許示威人們安全離開,而不會受到報復。

此外根據外媒報導,約有800至1000名抗議者被困在仰光附近的三橋區(Sanchaung),安全部隊包圍示威者,準備逮捕行動。

對此,美國、歐盟、加拿大及英國分別在推特上呼籲緬甸安全部隊釋放三橋區的抗議者。其中美國駐緬甸大使館表示,部署在三橋區周圍的安全部隊加劇緊張局勢,呼籲部隊撤離並允許人們安全返家。

而歐盟駐緬甸代表團發文指出,年輕人被困在仰光三橋區和仰光其他地區的現狀令人嚴重關切。 呼籲安全部隊允許這些年輕人離開該地區並安全返家。

緬甸軍方2月初政變,民眾反政變示威不斷。軍警動用武力對付示威者,大城市仰光、瓦城被形容「跟戰場一樣」。