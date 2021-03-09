　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

緬甸軍警包圍1000名示威者　美歐加英及聯合國籲讓示威者離開

▲▼ 緬甸7日持續有示威者上街。圖為第2大城曼德勒市。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸軍警持續傳出射殺平民事件。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾8日專電

緬甸軍事政變引發仰光等地出現抗議潮，今天傳出安全部隊準備逮捕示威者，包括聯合國人權事務高級專員公署、美國、歐盟、加拿大及英國一致呼籲允許示威者離開。

聯合國人權事務高級專員公署（Office of the UN High Commissioner for Human Rights，OHCHR）今天在推特上對緬甸情勢發文，表示對數百名和平示威者的命運深表關切，包括在仰光被安全部隊封鎖的婦女，可能有被捕或遭受虐待的危險。

聯合國人權事務高級專員公署敦促緬甸警察立即允許示威人們安全離開，而不會受到報復。

此外根據外媒報導，約有800至1000名抗議者被困在仰光附近的三橋區（Sanchaung），安全部隊包圍示威者，準備逮捕行動。

對此，美國、歐盟、加拿大及英國分別在推特上呼籲緬甸安全部隊釋放三橋區的抗議者。其中美國駐緬甸大使館表示，部署在三橋區周圍的安全部隊加劇緊張局勢，呼籲部隊撤離並允許人們安全返家。

而歐盟駐緬甸代表團發文指出，年輕人被困在仰光三橋區和仰光其他地區的現狀令人嚴重關切。 呼籲安全部隊允許這些年輕人離開該地區並安全返家。

緬甸軍方2月初政變，民眾反政變示威不斷。軍警動用武力對付示威者，大城市仰光、瓦城被形容「跟戰場一樣」。

ET快訊
打拼多年買3套房！公婆逼「一套送小叔」　陸人妻超爽反擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

緬甸軍警包圍1000名示威者　美歐加英及聯合國籲讓示威者離開

中國外長王毅促美恪守一中原則　白宮：對台立場明確不變

美撤軍恐引爆「春季攻勢」　呼籲阿富汗總統與神學士組過渡政府

世衛COVAX配送疫苗　首批110萬劑AZ疫苗抵印尼雅加達

印度尋求「美日澳」投資疫苗生產　抗衡中國疫苗外交

幫外勞買彩券嗨中600萬頭獎！　雇主私吞誆：我沒買成

緬甸全國大罷工反政變！臉朝下頭骨外露　3名示威者遭擊斃

中方可採取哪些行動「改善中美關係」　趙立堅：美國更有責任主動

快訊／敘利亞總統阿塞德夫婦確診新冠病毒　並且出現症狀　

首爾市長選舉陷苦戰！執政黨選情不樂觀...靠「三腳督」才能翻盤

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

緬甸軍警包圍1000名示威者　美歐加英及聯合國籲讓示威者離開

中國外長王毅促美恪守一中原則　白宮：對台立場明確不變

美撤軍恐引爆「春季攻勢」　呼籲阿富汗總統與神學士組過渡政府

世衛COVAX配送疫苗　首批110萬劑AZ疫苗抵印尼雅加達

印度尋求「美日澳」投資疫苗生產　抗衡中國疫苗外交

幫外勞買彩券嗨中600萬頭獎！　雇主私吞誆：我沒買成

緬甸全國大罷工反政變！臉朝下頭骨外露　3名示威者遭擊斃

中方可採取哪些行動「改善中美關係」　趙立堅：美國更有責任主動

快訊／敘利亞總統阿塞德夫婦確診新冠病毒　並且出現症狀　

首爾市長選舉陷苦戰！執政黨選情不樂觀...靠「三腳督」才能翻盤

全台把握這天！2波水氣「降雨熱區」曝　周末再降溫

緬甸軍警包圍1000名示威者　美歐加英及聯合國籲讓示威者離開

中國外長王毅促美恪守一中原則　白宮：對台立場明確不變

《文森佐》宋仲基顏質＆演技兼具　《熱血司祭》朴編鋪梗太絕妙！

福原愛婚變》小愛「被霸凌」？日網轟：想拿文春砲逆轉卻炸死自己

光寶宋恭源3千萬交保　涉內線交易獲利6千萬

林書豪G聯盟季後賽出擊　砍12分8助攻領軍挺進4強

陸軍採購輪胎放水圖利1393萬　3軍士官與業者都10萬交保

桃園嫩妹遭惡狼從後侵犯　超商店員目睹「粗暴10秒」怒了

快訊／高雄駁二特區凌晨大火　濃煙沖天「火光染紅夜空」

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

國際熱門新聞

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

離開娘家太傷心　新娘哭到心臟驟停

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

她走路滑手機遭怪手撞倒狠輾！慘死瞬間曝

亞契本來就不是王子！王室規則曝

幽靈船飄浮空中　氣象專家解答了

緬甸全國大罷工　3示威者遭擊斃

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

撞鬼影片！女娃一轉身「淒厲尖叫」爆哭狂奔

越南雪乳正妹爆紅！　「真身」曝光：真愛難尋

世衛COVAX配送疫苗 首批110萬劑抵印尼

醫驚爆咖啡粉含「小強」！　網崩潰

印度尋求美日澳投資其國產疫苗　抗衡中國疫苗外交

美籲阿富汗總統　與神學士共組政府

更多熱門

相關新聞

世衛COVAX配送疫苗 首批110萬劑抵印尼

世衛COVAX配送疫苗 首批110萬劑抵印尼

印尼今天透過世界衛生組織的疫苗共享計畫，取得約110萬劑英國阿斯特捷利康疫苗，至5月底前共將有1170萬劑陸續運抵印尼。印尼目前使用的是中國科興生物技術公司的疫苗。

幫外勞買彩券中頭獎！雇主想私吞

幫外勞買彩券中頭獎！雇主想私吞

緬甸全國大罷工　3示威者遭擊斃

緬甸全國大罷工　3示威者遭擊斃

移工託買彩券中600萬　雇主騙：沒買到！

移工託買彩券中600萬　雇主騙：沒買到！

翁山蘇姬盟友被捕死亡！頭裹「滲血白布」

翁山蘇姬盟友被捕死亡！頭裹「滲血白布」

關鍵字：

緬甸軍事政變東南亞要聞罷工示威聯合國

讀者迴響

熱門新聞

劉寶傑爆氣罵「侯佩岑母女」：妳臉不要別人還要！　

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

快訊／王思佳當媽媽了！結婚5年報喜：2021全新身分

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

小薰當媽了！兒子今年上大學

她點外送被嗆「廢人」！網朝聖…外送員秒關版

百萬人妻看房！自備1500萬慘遭洗臉

年領200萬股息　存股達人靠這7檔

皇帝第一次給了誰？她們下場很慘

德基水庫新低　水底驚見罕見枯林

更多

最夯影音

更多
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面