人大今審香港選制　林鄭月娥：12個月內完成修改

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大十三屆四次會議，9日下午將舉行代表小組會議，審議關於《完善香港特別行政區選舉制度的決定草案修改稿》，並將分別提出修改意見的報告和決定草案表決稿。香港特首林鄭月娥在接受大陸官媒《央視》專訪時稱，完善工作要在12個月內完成。

林鄭月娥8日接受CGTN專訪，她表示中共中央政府完全有權力主動提出對香港政治制度的修改，香港選舉過程的完善要在12個月內完成。「對於中央完善香港特區選舉制度、落實『愛國者治港』原則感到高興。」

▲香港特首林鄭月娥接受大陸官媒央視總台專訪。（圖／取自央視）

林鄭月娥指出，去年香港國安法的頒布，為香港開創了由亂及治的新局面。她認為完善香港特區選舉制度，讓政治安全也有了保證，「做好了這件事是圓滿的。」

對於香港未來發展，林鄭月娥說，十四五規劃對香港加進另外三個中心，一個是香港作為國際航空的樞紐中心，第二個是支持香港建設成為國際的科技創新中心，第三個支持香港發展成一個文化藝術交流中心。

在此之前，林鄭月娥於8日舉行的記者會上，表示特區政府將從三個方面開展配合工作。一是全面推展解說的工作，二是本地選舉法例修訂，由特區政府政制及內地事務局和律政司負責，三是經過本地選舉法律修訂，全面準確落實全國人大常委會修訂的香港基本法附件一、二，有關特區行政長官和立法會產生辦法。

她還說，港府須妥善安排未來12個月的多場選舉。據了解，去年香港立法會議員選舉在民主派發起初選、新冠肺炎疫情的背景下，於7月宣布延後一年至今年舉行，有港媒報導稱，選舉將會在北京中央政府與港府逐步達成完善香港選制的目標後，最快於年底12月舉辦。

隨後，香港還有包括特首選委會，和原定2022年的特首選舉即將登場，在此之前，現任香港特首林鄭月娥因民望低迷，被外界認為很難連任。

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▼大陸全國人大今日將審議工作報告、完善香港選制的決定草案等，並提出修改稿。（圖／記者陳政錄攝）