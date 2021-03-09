男遊客摔出熱氣球！　懸掛20公尺高空「沒力鬆手」眾人前急速下墜

▲男摔出熱氣球，後來不小心鬆手。（圖／翻攝自twitter／Línea Caliente）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥一名男遊客搭乘熱氣球時不小心摔到外面，整個人懸掛在20公尺高空，下方工作人員雖然試圖把熱氣球拉回地面，沒想到過程中男子撐到沒力竟然鬆手，引發圍觀民眾一陣尖叫。

當地媒體報導，事件上周發生在特奥蒂瓦坎(Teotihuacan)古城區，影片中可看到，一名男子摔出熱氣球外，身上沒有任何裝備的他，只能靠雙手緊緊攀在邊緣，下方工作人員則趕緊把熱氣球拉回地面，還有人鋪設充氣墊預防他墜落。

正當熱氣球被緩緩拉回地面時，男子突然不小心鬆手，整個人當場往下墜，嚇得民眾發出尖叫，幸好眼明手快的他在空中抓到熱氣球連結地面的繩子，最後安然無恙回到地面。當局目前已對熱氣球公司進行調查，確保他們有對其服務提供足夠的安全措施。

RESCATAN A HOMBRE A PUNTO DE CAER DE UN GLOBO AEROSTÁTICO



En Teotihuacán logran rescatar a un hombre de caer de un globo aerostático pic.twitter.com/WgxQhGcrxh — Línea Caliente (@linea_caliente) March 8, 2021

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