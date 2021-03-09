捷運脫口罩開吃！氣質妹「拿小叉嗑水果」　網見側顏風向卻大轉

▲妹子脫口罩吃東西。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

就算不是防疫期間，捷運上也不能吃東西，然而，一名女網友卻目睹黑直長髮妹脫掉口罩，大剌剌的享用美食，讓她當場看傻眼。貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友紛紛留言回應，「還慢慢吃裝優雅欸」、「好自然喔，佩服佩服」。

這名女網友在臉書社團「爆怨公社」上發文直呼，「我第一次看到這麼大搖大擺在捷運內吃東西的！」防疫期間本應戴好口罩，但是這個黑直長髮妹卻無視規定，自顧自的大啖美食。

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從畫面可以見得，妹子當時正站在月台處等車，但是，她卻將口罩拉到下巴，眼睛緊盯著捷運車廂的同時，纖纖玉手還不忘拿著叉子，將食物塞進櫻桃小嘴裡。由於妹子的動作實在太自然，因此原PO才會覺得很傻眼，趕緊回報給台北捷運。

▲原PO看不慣妹子的行為。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「一直以來捷運站都不能吃東西」、「這是鳳梨嗎」、「防疫破口」、「這種最好的方式，其實就是很大聲的對她說」、「感覺年紀很小欸！會不會是不知道不能吃東西」、「可能是外國人不知道有這個規定吧」、「她已經吃到忘我」。

此外，也有不少網友歪樓回應，「吃得蠻好看」、「感覺是正妹」、「抱緊處理」、「這個妹妹很漂亮」、「可能是可愛的日本妹子或韓國妹子」、「吃相很優雅」。