5煩人星座「動不動就提分手」！射手態度超隨便：我們沒有未來

▲你也曾交往過動不動就提分手的另一半？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

有些星座的人常常把「分手」掛在嘴巴上，有時是一種恐嚇、有時是一種逃避，也有些人只是當成口頭禪，但也有許多人是認真的。只是不管如何，總是把分手掛在嘴上，其實也不見得會是一件好事，也是件很容易傷人的事情，那麼，到底是哪些人容易把分手掛在嘴上說個不停，或是非常輕易的可以看似想也不想的就說出分手呢？讓我們一起來看看是哪些星座容易做出這樣的事吧！

1.獅子座

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在某些個人主義過度昌盛的獅子座身上，分手是一種有趣的台詞，用來刺激一下對方應該要對他們更好，更是一種守護自己、保護自己的手段，獅子座可不想被甩，他們只甩人。

這其實有點恐怖平衡的意味存在，愛情對於獅子座來說是非常重要的一件事，他們的人生當中有二分之一的時間會在追求快樂、追求愛情、追求刺激，不論這段愛情是否會長長久久，但戀愛經驗越豐富的獅子座越清楚，每次被甩或被提分手，自己實在是太過受傷，加上獅子座天生的自尊心作祟，有些感情已經步入的變調的時局，那麼就要開始轉變一下態度，提分手是獅子座的一種回防、一種自我的保護狀態的呈現，而且也帶著少許的測驗和觀察，到底「你還愛我多少？我還需不需要付出這麼多？」

跟某些星座談戀愛時，你會非常明顯的感覺到，他們很怕落在下風，獅子座就是其中一個這樣的星座，他們不喜歡在愛情裡頭淪為苦苦哀求的一方，這不符合他們喜歡被順著毛摸的感覺，再者，戀愛經驗不夠多的時候，獅子座往往是那個被甩的，也是那個被提分手的可憐人，他們是曾經當過苦苦哀求、聲淚俱下的那個人，痛徹心扉後的獅子座就像是重新做人、再度投胎一樣，不會想要再來一次那種悲苦。

所以，有時候獅子座會搶著提分手，因為經驗告訴他們已經不對了，或是他們不想要去當一個哀求者的角色，落下風又失敗是會更覺得悲哀的，臉上更是不可能掛得住這樣的面子，獅子座也只好奮力最後一搏，奮力佔上最後的上風，如果對方還是愛著他、還是想維持這段愛情，那麼獅子座面子、裡子都可以顧全，但如果對方不愛了，大不了就是真的分開、獅子座往往也有藉酒澆愁的心理準備。

獅子座式的分手掛嘴上，就是半恐嚇又半逃避的一種做法。

▲對獅子座來說，提分手可以刺激一下對方應該要對他們更好。（示意圖／CFP）

2.摩羯座

真的該結束就該結束，該分手就該分手，就算講得絕情一點也沒辦法，一直拖下去不也只是互相在找麻煩而已嗎？況且，我已經盡力了。

基本上摩羯座談戀愛也是會愛得很深的，在還沒有走到分手這一步之前，他們都會很認真，他們是一種全然累積型的星座，對愛情的態度也是慢慢來，但是一旦走到非分手不可的那個當下，摩羯座也不會有什麼樣子的留戀，因為該努力的部份摩羯座大都已經努力做過了，如果能夠挽回或是可以做出許多的補救，那麼摩羯座也不會去考慮到分手這件事，然而通常會讓摩羯座去思考到說出「我們分手吧！」這句話時，往往是他們自己也覺得這樣下去是沒有未來，更重要的是，他們沒有辦法去推著對方再改變一些什麼。

往往在提分手之前，摩羯座都會做許多的事，溫柔一些的像是為了對方做出許多的改變或是付出，不管是付錢或者是身體力行的去做很多的事，苦口婆心或者是命令式的要對方去做一些事情……等等，摩羯座是非常非常努力的去維持愛情的人，當然前題是他們覺得這段愛情對摩羯座來說非常的重要，只要還不到他們死心的一天，摩羯座就會很努力的去做，他們本來就不是容易死心的一群人，但是摩羯座一旦死心了之後，那麼也就是分手一途。

提分手的摩羯座是非常冷淡的，他們是實際主義者，如果還能在一起，分手根本不在他們的考慮範圍，然而講出口了就是不用再見，或許未來可以有不同的火花，但在現下這個狀態裡頭，分手就是分手，沒有什麼好說的，只有沉默、冷靜、再見。

▲摩羯座一旦死心了之後，那麼也就是分手一途。（示意圖／Unsplash）

3.天蠍座

說穿了就是在做期中考、小考、月考，天蠍座沒事就喜歡測試對方還夠不夠愛他們，小考可能只是淡淡的一些挑剔，偶爾吵開了就來一下期末考，「這樣下去我們分手好了！」

天蠍座的個性是非常極端的，他們不是非愛把分手放嘴邊的人，因為大部份的天蠍座都非常的明白，分手是很嚴重的話不可以隨便說出口，可是心裡頭卻總是會充滿了懷疑、不安和想知道對方到底有多愛我？這是天蠍座在個性上的一些盲點，他們總愛在戀愛生活裡頭去做一些測試，就像是試溫度一樣的，或多或少的去戳戳對方，希望去證明這個對象也是這麼樣的愛我，期待可以收到更多更美好的回答，以資證明這個人真的很愛我，所以天蠍座就能夠高枕無憂地付出他們深刻又滿滿的愛到這段戀情裡頭。

可是天蠍座有種個性上的衝動和直接，就像一顆隨時會爆開的炸藥。這是一種情緒，特別是在這段感情當中的受測方、那一位愛情中的對象，如果一直都「考不及格」，沒有辦法達到天蠍座的標準，再加上一些小小的蛛絲馬跡讓天蠍座覺得，「你根本就不夠愛我」的時候，很多天蠍座就會爆出大絕招，「少把自己講得那麼愛我，你根本就不愛我，我們分手。」在天蠍座心裡頭是會非常希望對方可以極度用力拼命奮鬥地去挽回這份愛，天蠍座天生就喜歡那種愛的激盪與強烈，只是，不是每個戀曲都會如人所願所想。

天蠍座爆大絕說分手的態度有時真的是會嚇壞人的，那堅決的態度之強烈，很容易讓對方深深的感受到一種被遺棄的不安，以及天蠍座本身是「認真的」，但坦白說很多天蠍座說這句話的時候只是一種最後的考驗，他們其實比較想聽到的是「我不分手、我愛你」之類的話，只是太入戲加上天蠍座天生的氣勢，很容易被別人誤認為他們說分手說得很輕易也太認真。

▲天蠍動不動就會提分手，測試「你到底有多愛他」。（示意圖／視覺中國CFP）

4.雙子座

常常掛在嘴邊的分手只是種趣味，斬釘截鐵的說分手就是不想玩了，其實心情不好或氣氛太悶的時候，雙子座也會說說分手，這只是種遊戲，但下一秒可能就成真了。

只能說這取決於雙子座自己覺得無不無聊、有不有趣，在愛情的世界裡頭，如果雙子座所追求的還是愛情的甜美與激情的快樂，那麼雙子座本身可是會毫不留情的說出分手的話，因為一份愛情不見得非要雋永而長久，如果長久帶來的只是更多的荒廢與淒涼，那麼在還沒想要穩定下來的雙子座心裡頭，只會覺得那就先分手好了，特別是沒有什麼金錢或其他物質方面的牽扯時，許多的雙子座講分手就跟吃起司蛋糕一樣簡單，張開口就可以了。

玩樂心重的雙子座講起分手是很簡單的，想穩定下來的雙子座把分手掛在嘴上實則是種恐嚇。許多雙子座都很明白，當對方深愛自己時，聽到「分手」這兩個字會有多害怕和難過，但雙子座還是有事沒事會拿出來說一下，因為「面對失去才會覺得珍貴」，聰明的雙子座太會去操弄這一點，他們太清楚兩人間的立場是誰高誰低，更明白在什麼時候說出怎樣的話，說出「分手」，可以讓對方更黏著雙子座不放開，這種掛在嘴上的分手有時就是種逗弄，甚至於在兩人的一些紀念日上頭，雙子座也很愛玩這種橋段，有趣罷了。

那麼到底雙子座是認真的說說，還是開玩笑的說說呢？坦白講不論是在怎樣的狀態下，雙子座改變心意的態度都非常的快，如果你想讓這段跟雙子座之間的愛情裡少一點這種「分手」之語，那麼你只能選擇讓自己厲害一點，努力地佔住上風，只要是雙子座不能沒有你、愛到卡慘死，那麼雙子座也不會有那麼大的膽去提分手。

其實，最怕被提分手的，是雙子座自己。





▲玩樂心重的雙子座講起分手是很簡單的，想穩定下來的雙子座把分手掛在嘴上實則是種恐嚇。（示意圖／Unsplash）

5.射手座

態度上是可以很隨便或是很雲淡風輕的說出「我們分手吧！」，但事實上他們在心裡頭早已經想得一清二楚，會說出分手是射手們已經看到彼此之間不會有未來，就放彼此自由吧！

射手座對於愛情是看得很清楚的，他們很樂於在愛情裡頭過著幸福快樂的日子，對於愛情的未來也是有著憧憬和藍圖的規劃，或許才剛剛在一起沒多久，射手座就已經想到非常長遠的階段，只是他們不見得會說出來。射手們對於愛情的態度是變動性很強的，他們會依照兩人間的相處而去適宜的調整一下愛情的發展狀況，有點像是船的舵手一樣，穩定的去選擇一條射手座覺得最棒的道路，並且配合著彼此的想法和需求去做出一些調整，讓這份愛情可以更圓滿更開心，這也是射手座考慮再三的。

天不見得從人願，人也不見得會很配合，射手座對於愛情有他們自己廣闊的定義範圍，但他們沒有辦法接受背道而馳的對象。也許一開始的時候，射手座會認為這個對象與自己之間有著共同的理想和目標，可以讓這份愛不斷地放大再放大，可以造就出夢想中的幸福，但在個性磨合的過程中卻也會讓聰明的射手座發現到，原來這個對象可能沒有辦法和射手座自己一起共創一個美好的未來時，許多的射手座就會開始採取撤退的動作。

分手在大部份的情況下都是不開心的，射手座當然也很明白，他們不愛去解釋為什麼分手，因為壓根就覺得就算自己說了，對方大概也聽不懂，所以射手座寧可表現出一副很淡然的模樣，這樣比較不會鬧得太難看，否則真要讓射手座把話說開說白，恐怕是會讓對方重傷的。

放手，讓兩個人都獲得自由和更美好的未來，這是射手座可以看似輕易說分手的原因之一，有時候，戀愛雖然美好，但不見得會導向射手座想要的幸福。

本文經授權轉自：亞提米斯