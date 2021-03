拜登健忘症又發作！白宮記者會稱防長「管這機構的人」

▲美國總統拜登。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國總統拜登在5日提名了2位女性將領,執掌美國南方司令部及運輸司令部,並在8日於白宮召開記者會宣布,沒想到在演講過程中,拜登疑似忘記了國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)的名字,改以「管理這個機構的人」稱呼,場面陷入一陣尷尬。

綜合外媒報導,拜登在演講中表示,美國空軍的杰奎琳·範·奧沃斯特(Jacqueline Van Ovost)將軍,是美國現役軍人中唯一一位四星上將,將被任命為美國運輸司令部司令;與此同時,美國陸軍中將理查德森 (Laura J. Richardson)將晉升為另一位四星上將,並將執掌美​​國南方司令部。

▲美國國防部長奧斯汀(Lloyd James Austin III)。(圖/路透)

隨後,拜登也國防部長奧斯汀致意,感謝他對於晉升兩位將領所付出的努力。不過在提及奧斯汀之時,拜登一時間忘記了奧斯汀名字,以「管理這個機構的人」(The guy who runs that outfit over there)稱呼他。

據報導,拜登其實在這場演講前曾經使用「國防部長奧斯汀」稱呼,但疑似是使用讀稿機才沒有出差錯。

其實,這並非拜登第一次在重要場合發生健忘的情形,先前2020美國總統大選的選戰中,拜登在10月的一場活動誤稱川普為喬治,貌似將川普誤稱為美國前任總統小布希(George Walker Bush)。