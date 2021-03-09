快訊／高雄駁二大火！網超擔心流浪貓狗安全　業者回應了

記者陳俊宏／綜合報導

高雄駁二特區「本東倉庫」今天（9日）凌晨1時許驚傳火警，所幸經過2個小時搶救撲滅火勢，無人傷亡。由於倉庫附近有許多流浪貓狗，也讓許多網友擔心牠們的安危。對此，業者上午近7時發文回應。

據介紹，插畫家李瑾倫2013年在駁二設立「本東倉庫」，店內不只販售她的著作與自創品牌商品，還有許多獨特的創意小物、飲品餐點，以及來自國內外創作者的作品，倉庫本身還留有小洞讓流浪貓自由進出。

▲▼本東倉庫猛烈火舌照亮夜空，被燒到剩骨架。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書社團）

火警發生後，許多網友在「貓咪也瘋狂俱樂部」臉書社團留言，擔心貓狗的安全，還有人說，「啊⋯⋯我以前送養的浪貓在本東倉庫啊，那兒的貓有的是放養，有喜愛待室內的就待室內，放養的晚上或下雨天會回倉庫睡覺，倉庫的後門設計是底下有空洞讓貓自己回屋內。」

而李瑾倫6時51分在「李瑾倫 動物和商店們」臉書表示，「原本以為倉庫裡的動物都逃不出來，沒想到最後看到唯一住在倉庫的妞妞狗有平安脫逃，瞬間感謝。難過著無法離開的貓，希望沒有關籠的貓都知道出去的路。」

▼駁二大火嚇醒許多人。（圖／翻攝「高雄大小事」臉書社團）



李瑾倫說，「老天讓我很乾脆的，和這個注入情感的倉庫再見（嗎）？小叮噹們難過地哭了，然後沿著輕軌想找找看有沒有貓。我很平靜，大家不要擔心喔。」

消防局1時4分獲報後，總共派出14個分隊上百名警義消，火勢在2個小時內全面控制，無人傷亡。由於倉庫內都是木材建築物，加上有些是賣文創產品的攤位，幾名擺攤業者到達時不相信自己的眼睛，緊張到哭泣。至於火警原因正由火調科調查。

▼李瑾倫發文。（圖／翻攝「李瑾倫 動物和商店們」臉書）



那棵門口的芒果樹是新種的，除了芒果，旁邊還有一株龍眼樹。 由本東倉庫與灰灰商店發佈於 2013年8月8日 星期四